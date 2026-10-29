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„Není to experiment ani český vynález.“ Klempíř ve Sněmovně hájí konec poplatků

Tereza Tykalová
Přímý přenos   14:55aktualizováno  15:53
V Poslanecké sněmovně se sešel výbor pro média a kulturu, který na svém jednání projednává mediální zákon. Podle ministra kultury Oty Klempíře vláda rušení koncesionářským poplatků dává ČT a ČRo větší předvídatelnost financování. Opozice tyto kroky kritizuje a varuje před tím, že chce jít současná vláda maďarskou cestou a média zestátnit.

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„Posledních pár dnů od opozice posloucháme, že změna financování veřejnoprávních medií údajně ohrožuje jejich nezávislost. Dejme stranou politiku a podívejme se na to maximálně věcně,“ uvedl ministr kultury Oto Klempíř.

Změna podle něj není „experiment“ ani žádný „český vynález“ a ani cesta, kterou by se žádný jiný stát nevydal. Připomněl, že koncesionářské poplatky neexistují již v 26 zemích v Evropě.

Ministr kultury Oto Klempíř ve Vladislavském sále před slavnostním předáváním vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. (28. října 2026)
Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). (28. října 2026)
Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). (28. října 2026)
Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Na fotografii poslanec SPD Jaroslav Foldyna (28. října 2026)
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„To co navrhujeme, není revoluce. Řada novinářů, politiků a expertů nám radí, že bychom měli dělat věci stejně, jako vyspělé evropské země. Tak tady to taky děláme a zase slyšíme, že to je špatně,“ pokračoval.

Koncesionářské poplatky nemají například severské země. „Když to dělá Norsko, tak je to odpovědná politika. Když se stejným směrem vydáme my, Česká republika, tak je to konec demokracie,“ pronesl. Nový systém by podle něj byl předvídatelnější, než současná podoba financování „Média budou vědět, s jakým rozpočtem mohou počítat,“ dodal Klempíř.

Odmítl, že by někdo chtěl zasahovat do obsahu veřejnoprávních médií. Kritizoval také opozici. Zatáhli jste média veřejné služby přímo do politického boje. Udělali jste z nich rukojmí politického sporu místo debaty o financování. Posloucháme tady katastrofické scénáře o blížícím se konci. Od začátku říkáme jednu věc. jsme připraveni diskutovat,“ vysvětlil s tím, že v druhém čtení bude na diskuze prostoru dostatek.

Zavoral: Nechci chodit na vládu s prosíkem o peníze jako šéf slovenského rozhlasu

Nakonec citoval také projev prezidenta Petra Pavla z předávání státních vyznamenání. „Skutečná odvaha spočíná ve schopnosti hájit to, co je pro společnost důležité a správné. A to my děláme.“

Návrh hájila také jeho zpravodajka Gabriela Sedláčková. Podle té pomůže změna financování k lepší předvídatelnosti peněz pro veřejnoprávní média. „Víme, že tam vznikaly neférové situace, kdy velké firmy, které nemohli televizi ani používat, tak platily poplatky,“ řekla.

Podle opozičního poslance Talíře nelze brát vládu vážně. „Po diskuzi voláme celý rok, zatím ta diskuze nebyla možná,“ podotkl. Připomněl, že západní země, které rušily poplatky, jejich konec plánovali několik let, než k němu skutečně došlo.

Macinka: S výkonem ČT jsem spokojen

Na jednání výbory dorazil také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). „Jestli se někdo dnes tváří překvapen, tak ten posledních 10 měsíců žil na jiné planetě,“ řekl při příchodu do sálu novinářům. Při příchodu neodpověděl novinářům na dotazy ohledně toho, zda bude koalice otevřená diskuzi o pojistkách pro veřejnoprávní média.

„Já jsem spokojen s výkonem České televize, já bych si nestěžoval na zpravodajství, je to minoritou vysílání,“ doplnil. Na jednání dorazili zástupci kulturních organizací, ředitel České televize Hynek Chudárek i ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a také zástupci politických stran.

Šťastný o poplatcích: Opozice slibovala vládě peklo, média omezovat nechceme

Mezi nimi i ministr sportu Boris Šťastný. „Budu určitě podporovat to, aby na druhé čtení bylo dostatek času, klidně týden,“ uvedl s tím, že druhé čtení očekává v lednu. Vyjádřil se také k projednávání návrhu v pátek a sobotu ráno. „Co se týče procedury, tak to tak vyšlo. My to chtěli řešit už ve čtvrtek,“ doplnil.

Ministr kultury Oto Klempíř na jednání výboru dorazil se zpožděním po začátku jednání.

Vytváří prostor pro politický tlak, říká opozice

„My odmítáme z principu převod veřejnoprávních médií a jejich financování pod státní rozpočet, protože v tom vidíme riziko, že vláda chce vytvořit prostor pro politický tlak na vysílání obsahu veřejnoprávních médií,“ uvedl pro ČT před jednáním předseda výboru pro média a kulturu František Talíř (KDU-ČSL).

Dodal, že způsob, jakým minulý týden vláda otevřela jednání o mediálním zákoně, naznačuje, že takové úmysly vláda s ČT a ČRo má.Talíř také vyzval veřejnost k účasti na veřejné schůzce. Kvůli velkému zájmu se jednání přesunulo do hlavního sálu Sněmovny.

frantisek.talir

Přijďte na jednání mediálního výboru!

Jako jeho předseda chci, aby byl náš výbor platformou pro otevřenou, věcnou diskuzi. Proto budu velmi rád, když přijmete pozvání a zúčastníte se jeho čtvrteční jednání, na jehož programu bude i bod týkající se financování České televize a Českého rozhlasu.

Poslanecká sněmovna (recepce na adrese Sněmovní 4).

Čtvrtek 29. října od 14:00.

Kapacita pro veřejnost 100 míst.

⚫️ Přijďte v černém, symbolicky ve smutečním. Dejme tak tiše najevo své obavy o nezávislost veřejnoprávních médií.

⚠️ Po naplnění kapacity již nebude možné vpustit další zástupce veřejnosti. Přicházet můžete již od 13:00.

A jedna velká prosba. Cílem je věcná diskuze podle pravidel jednání Sněmovny, tedy bez hlasitých projevů nebo transparentů.

Těším se na vás! Přítomnost veřejnosti je nejen ze zákona možná, ale - alespoň na půdě výboru, který vedu - velmi vítaná. Díky všem, kterým záleží na nezávislosti našich veřejnoprávních médiích ✌️

27. října 2026 v 16:37, příspěvek archivován: 29. října 2026 v 15:23
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Na programu je také financování kultury. I u tohoto tématu se očekává rozdílný postoj koalice a opozice. Ministr kultury Oto Klempíř se totiž netají tím, že plánuje rozsáhlé změny. V úterý například oznámil, že odvolává předsedu představenstva Státního fondu audiovize Petra Dvořáka kvůli „rozdílnému pohledu na hospodaření fondu a nedostatečnou součinnost při hledání úspor“.

Hlasování o poplatcích nebylo taktické, říká Nacher. Pochybuje o času i provedení

Zároveň také odmítl dotace pro spolek Díky, že můžeme, který pořádá Korzo národní ku příležitosti oslav 17. listopadu. Akce se nakonec konat bude, organizace totiž ve veřejné sbírce vybrala téměř 9,5 milionů korun.

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