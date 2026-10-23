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Média nedáme, skandují lidé před Sněmovnou. Vláda podle nich nejedná fér

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  13:47aktualizováno  13:55

Lidé demonstrují na pražském Malostranském náměstí proti záměru vládní koalice na zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. (23. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Necelá stovka demonstrantů se v pátek sešla na Malostranském náměstí před budovou Poslanecké sněmovny. Reagují na krok vládní koalice, která na schůzi prosadila přednostní projednání zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Z megafonů skandují „Média nedáme!“, zatímco organizátoři apelují na občanskou společnost.

Spouštěčem bleskového protestu se stalo sněmovní dění krátce po poledni. Vládní tábor protlačil přednostní debatu o zrušení poplatků a jejich nahrazení penězi ze státního rozpočtu – i s možností jednat přes noc a v sobotu. V reakci na to vyzval přes sociální síť X k demonstraci na Malostranském náměstí například šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle vedení ČT i Českého rozhlasu by přitom škrt poplatků znamenal masivní propouštění stovek pracovníků. Obě média již dříve vyhlásila stávkovou pohotovost.

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Ačkoliv se demonstrace svolala na poslední chvíli, na místě už funguje základní zázemí včetně improvizovaného ozvučení skrze reproduktory. Přítomní opoziční poslanci se kvůli probíhajícímu hlasování po chvíli vrátili zpět do budovy Sněmovny, několik politiků se však redakci podařilo na místě krátce vyzpovídat.

Před budovu dorazil předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který nečekané zařazení bodu pro iDNES.cz označil za projev strachu vládních stran: „Je to velké zbabělství, je to srabáctví, je to strach před reakcí lidí. Pokud by to zařadili na program, tak by očekávali právě nějaký občanský odpor. Oni se hlasu z ulice bojí.“ Dodal také, že opozice v sále nesloží zbraně: „My v té Sněmovně budeme, my jim budeme říkat, co si myslíme, a lidé tady na náměstí taky.“

Mezi protestujícími jsou i studenti uměleckých škol. „Je to na poslední chvíli, vůbec se o tom nedalo vědět... Je to takové neférové jednání,“ uvedla devatenáctiletá Tereza z FAMU. Spolužačka Julie doplnila obavy z vládních zásahů do kultury i nedávných výroků ministra Klempíře k financování kinematografie: „Hrozí skoro likvidační škrty... I kdybych v tom neviděla svoji kariérní budoucnost, ochuzuje to kulturu a náš národní rozhled.“

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Před budovu dorazil i opoziční poslanec a někdejší ministr kultury Martin Baxa (ODS). Rychlé svolání protestu ho nepřekvapilo, ve společnosti je podle něj silná vůle veřejnoprávní média bránit. „Využijeme doslova každé skulinky, kterou umožňuje jednací řád, abychom maximalizovali naše vystoupení proti tomuto úderu,“ avizoval pro iDNES.cz Baxa obstrukce. Událost označil za „útok na jednu z klíčových institucí, kterou svobodná a demokratická společnost potřebuje.“

Před demonstranty vystoupil také Robin Kvapil, který varoval před oslabováním médií: „Jedna z nejúčinnějších obran jsou právě svobodná média... Ten zbabělý způsob, kterým se ta věc začala dneska projednávat, svědčí o tom, že určitá skupina lidí i v našem parlamentu je připravená se vydat tou východní, chcete-li ruskou cestou, a to si myslím, že nemůžeme dovolit. My si ty média prostě vzít nemůžeme nechat vzít.“

Demonstrující na náměstí plánují v nátlaku pokračovat a svolávají další protesty na následující dny.

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