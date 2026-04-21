Média nedáme! Jak bude vypadat zítřejší protest proti ministrovi kultury v Praze

Matouš Waller
  12:05
Studenti chystají na středu 22. dubna v celé zemi akce proti návrhu na konec rozhlasových a televizních poplatků, který prosazuje vláda Andreje Babiše. V Praze se vydají na protestní pochod k ministerstvu kultury, v řadě měst pak symbolicky opustí výuku, aby dali najevo svůj nesouhlas.
Demonstrant nese transparent na podporu veřejnoprávních médií. (21. března 2026)

Demonstrant nese transparent na podporu veřejnoprávních médií. (21. března 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Mapka trasy pochodu studentů ve středu 22. dubna 2026
Ve středu 22. dubna v 11:59, tedy za minutu dvanáct, studenti a studentky po celém Česku na protest odejdou z výuky. Alespoň takový je záměr studentské iniciativy Média nedáme, která tak hodlá vyjádřit odpor k postupu ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) i celé vládní koalice.

Studenti podpoří protestem ČT i Rozhlas. Odejdou z výuky, v Praze se vydají na pochod

Účastníci by dle organizace následně měli přečíst společné prohlášení a podle možností uspořádat i další akce. Zapojit se aktuálně plánují studenti z téměř osmdesáti škol po celé zemi, tvrdí organizátoři.

Pochod na ministerstvo – trasa a mapa

Symbolickým odchodem z výuky však protestní setkání neskončí, alespoň to v Praze. Iniciativa vzešlá ze Studentské rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na 12:20 hodin svolala setkání na náměstí Jana Palacha před budovou univerzity.

Mapka trasy pochodu studentů ve středu 22. dubna 2026 | foto: Iniciativa Média nedáme

Zazní tam společné prohlášení i projevy. Shromáždění se pak v protestním průvodu přesune přes Mánesův most a Letenskou ulicí k budově Ministerstva kultury na Maltézském náměstí na Malé straně. Podporu médiím veřejné služby vyjádří závěrečným projevem a symbolickým potleskem věnovaným zaměstnancům obou institucí.

Trasa pochodu vede:

  • z náměstí Jana Palacha před Rudolfinem
  • přes Mánesův most
  • Klárov
  • Letenskou ulicí kolem sídla ministerstva financí
  • Josefskou
  • Mosteckou směrem ke Karlovu mostu
  • před Karlovým mostem odbočí do Lázeňské
  • skončí na Matlézském náměstí přes Nosticovým palácem, kde sídlí ministerstvo kultury

Petice na podporu

Studenti také odkazují na petici, skrze níž mohou občané vyjádřit svůj nesouhlas s chystanými změnami. Aktuálně je pod ní přes 50 000 podpisů.

Studentská iniciativa se protesty snaží dosáhnout stažení návrhu na změnu financování obou institucí. Vláda a ministr kultury Oto Klempíř by naopak podle studentů měli zahájit otevřenou debatu o budoucnosti stabilního a nezávislého financování veřejnoprávních médií.

Proti čemu se protestuje

Studenti protestují proti novému zákonu o médiích veřejné služby, který podle nich podkopává nezávislost České televize a Českého rozhlasu.

Podle ministra kultury Oty Klempíře je současný systém financování médií veřejné služby zastaralý. Od příštího roku tak mají peníze na jejich provoz putovat ze státního rozpočtu. Vláda plánuje vzít České televizi zhruba miliardu a Českému rozhlasu okolo čtyř set milionů korun.

Nacher o poplatcích: Seniorům a firmám je odpustíme ještě letos, náhrada nebude

Klempíř i předseda vlády Andrej Babiš (ANO) chystanou změnu hájí. Návrh definuje veřejnoprávní poslání ČT a ČRo, jež se mají zaměřovat na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a plnění vzdělávací funkce. Zároveň stanovuje, že nebudou podléhat žádnému státnímu nebo politickému subjektu.

Mělo by financování ČT a ČRo zůstat v současné podobě?

Ředitelé obou institucí však ve společném prohlášení sdělili, že změna financování by byla fakticky likvidační. Postup vládní koalice dlouhodobě kritizují i zástupci opozice. Ta během projednávání návrhu dle šéfa hnutí STAN a někdejšího ministra vnitra Víta Rakušana plánuje masivní obstrukce. Piráti pak mluví o likvidaci veřejnoprávních médií.

Analýza šestice mediálních odborníků ze tří českých univerzit, jež rozebírá možné způsoby financování, považuje právě současný model koncesionářských poplatků za nejvhodnější – negativa jako je administrativní zátěž, lze dle nich řešit jen dílčími změnami. Autoři vycházeli ze srovnání třinácti evropských zemí.

Média nedáme! Jak bude vypadat zítřejší protest proti ministrovi kultury v Praze

