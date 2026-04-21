Média nedáme! Jak bude vypadat zítřejší protest proti ministrovi kultury v Praze

Ve středu 22. dubna v 11:59, tedy za minutu dvanáct, studenti a studentky po celém Česku na protest odejdou z výuky. Alespoň takový je záměr studentské iniciativy Média nedáme, která tak hodlá vyjádřit odpor k postupu ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) i celé vládní koalice.
Účastníci by dle organizace následně měli přečíst společné prohlášení a podle možností uspořádat i další akce. Zapojit se aktuálně plánují studenti z téměř osmdesáti škol po celé zemi, tvrdí organizátoři.
Pochod na ministerstvo – trasa a mapa
Symbolickým odchodem z výuky však protestní setkání neskončí, alespoň to v Praze. Iniciativa vzešlá ze Studentské rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na 12:20 hodin svolala setkání na náměstí Jana Palacha před budovou univerzity.
Zazní tam společné prohlášení i projevy. Shromáždění se pak v protestním průvodu přesune přes Mánesův most a Letenskou ulicí k budově Ministerstva kultury na Maltézském náměstí na Malé straně. Podporu médiím veřejné služby vyjádří závěrečným projevem a symbolickým potleskem věnovaným zaměstnancům obou institucí.
Trasa pochodu vede:
- z náměstí Jana Palacha před Rudolfinem
- přes Mánesův most
- Klárov
- Letenskou ulicí kolem sídla ministerstva financí
- Josefskou
- Mosteckou směrem ke Karlovu mostu
- před Karlovým mostem odbočí do Lázeňské
- skončí na Matlézském náměstí přes Nosticovým palácem, kde sídlí ministerstvo kultury
Petice na podporu
Studenti také odkazují na petici, skrze níž mohou občané vyjádřit svůj nesouhlas s chystanými změnami. Aktuálně je pod ní přes 50 000 podpisů.
Studentská iniciativa se protesty snaží dosáhnout stažení návrhu na změnu financování obou institucí. Vláda a ministr kultury Oto Klempíř by naopak podle studentů měli zahájit otevřenou debatu o budoucnosti stabilního a nezávislého financování veřejnoprávních médií.
Proti čemu se protestuje
Studenti protestují proti novému zákonu o médiích veřejné služby, který podle nich podkopává nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
Podle ministra kultury Oty Klempíře je současný systém financování médií veřejné služby zastaralý. Od příštího roku tak mají peníze na jejich provoz putovat ze státního rozpočtu. Vláda plánuje vzít České televizi zhruba miliardu a Českému rozhlasu okolo čtyř set milionů korun.
Klempíř i předseda vlády Andrej Babiš (ANO) chystanou změnu hájí. Návrh definuje veřejnoprávní poslání ČT a ČRo, jež se mají zaměřovat na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a plnění vzdělávací funkce. Zároveň stanovuje, že nebudou podléhat žádnému státnímu nebo politickému subjektu.
Ředitelé obou institucí však ve společném prohlášení sdělili, že změna financování by byla fakticky likvidační. Postup vládní koalice dlouhodobě kritizují i zástupci opozice. Ta během projednávání návrhu dle šéfa hnutí STAN a někdejšího ministra vnitra Víta Rakušana plánuje masivní obstrukce. Piráti pak mluví o likvidaci veřejnoprávních médií.
Analýza šestice mediálních odborníků ze tří českých univerzit, jež rozebírá možné způsoby financování, považuje právě současný model koncesionářských poplatků za nejvhodnější – negativa jako je administrativní zátěž, lze dle nich řešit jen dílčími změnami. Autoři vycházeli ze srovnání třinácti evropských zemí.