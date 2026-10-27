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Havel by armádu na Slovensko neposlal, Mečiar šíří strach, varuje historik

Autor:
  20:00

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Jan Rychlík | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Václav Havel chtěl na Slovensko vyslat armádu, pokud bychom se pokusili o rozdělení, prohlásil v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar. Profesor historie a odborník na dějiny slovanských národů Jan Rychlík jeho výrok označuje za nesmysl. „Tvrzení zapadá do Mečiarovy rétoriky šíření strachu, Havel rozdělení bránit nechtěl,“ popisuje v rozhovoru.
Jestli návrh padl, pak neopustil zdi prezidentovy pracovny na Hradě.

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Havel by armádu na Slovensko neposlal, Mečiar šíří strach, varuje historik

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