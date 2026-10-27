Jestli návrh padl, pak neopustil zdi prezidentovy pracovny na Hradě.
Havel by armádu na Slovensko neposlal, Mečiar šíří strach, varuje historik
Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...
Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají
Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...
Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní
Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...
Havel by armádu na Slovensko neposlal, Mečiar šíří strach, varuje historik
Václav Havel chtěl na Slovensko vyslat armádu, pokud bychom se pokusili o rozdělení, prohlásil v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar. Profesor historie a odborník na...
Izrael volí nový parlament, padají rekordy. Netanjahu žádal o hodinu navíc
V Izraeli probíhají parlamentní volby. V prvním hlasování od tragického teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 lidé rozhodnou, zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina...
Nezvyklé fronty i strach z Arabů. Tel Aviv hřmí touhou po změně i obavami o přežití
Od našeho zpravodaje v Izraeli Skoro pět milionů odevzdaných hlasů do šesté hodiny, nebývalý úspěch. Izraelci v úterý vyrazili k volbám s nečekaným zápalem. Liberální centrum Tel Avivu si užívalo slunečný den volna v barech a se...
Televizi zdarma vláda nezařizuje, s úroky se změna prodraží, řekla Kovářová
Zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu, které vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě po bouřlivém nočním jednání protlačila prvním čtením ve Sněmovně, se podle opozičního hnutí STAN...
ODS zrušila sdružení v Plzni-Slovanech. Půlka zastupitelů šla do koalice s ANO
Výkonná rada ODS v úterý odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň-Slovany. Informoval o tom předseda strany v Plzeňském kraji Martin Baxa. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském...
Trump čelí modrému převratu. Demokraté sahají po dříve nemyslitelných státech
Nadcházející volby do Kongresu mohou ve Spojených státech otřást zavedenými pořádky. Nespokojenost s politikou prezidenta Donalda Trumpa, která je značná i mezi republikány, může Demokratické straně...
Už žádný přívlastek neshodný ani objem válce. Cermat upraví přijímací zkoušky
Cermat upraví obsah jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Důvodem je podle Cermatu to, že část základních škol už učí podle revidovaného rámcového vzdělávacího programu...
Plníme sliby, lidé to časem pochopí. Vládní poslanci o zrušení poplatků
V sobotu v půl páté ráno Sněmovna schválila v prvním čtení převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Skončil by tak systém koncesionářských poplatků. Redakce iDNES.cz oslovila...
Dermacol loni prodělal 55,2 milionu korun, ztrátu téměř ztrojnásobil
Český výrobce kosmetiky Dermacol loni prohloubil ztrátu na 55,2 milionu korun z předloňských 20,5 milionu korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné ve Sbírce listin. Tržby firmy loni meziročně...
Modernizace železnice v České Třebové. Největší omezení přijdou za dva roky
Přestavba železničního uzlu v České Třebové za téměř 20 miliard korun, která má po více než třech desetiletích završit modernizaci prvního železničního koridoru mezi Prahou a Brnem, i přes komplikace...
Prodej bytu 2+kk 39 m2 Moravská, Ostrava - Zábřeh
Moravská, Ostrava - Zábřeh
3 790 000 Kč
Největší deeskalace od začátku války. Příměří v Oleškách má trvat šest dní
Rusko a Ukrajina oznámily, že v noci zavedly lokální příměří kvůli humanitární akci ve městě Olešky. Lidem v této Ruskem okupované obci u frontové linie mají být zajištěny dodávky potravin a léků,...
Babiš v Praze přijal Fica. Češi a Slováci jsou jako rodina, řekl
Premiér Andrej Babiš v úterý přijal ve Strakově akademii slovenského předsedu vlády Roberta Fica. Jedním z hlavních bodů programu bylo odhalení sochy česko-slovenského přátelství v zahradě sídla...