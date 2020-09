VIDEO: Sáček ujídá toasty z „mekáče“. V 10 sendvičích chybí 2,5 plátku sýra

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Kvůli pokusu jsem si došel do McDonald‘s pro 10 šunkových toastů. Poté jsem je rozložil na stole, připravil dvě váhy a začal vyndávat jednotlivé sendviče.

Ani mě nepřekvapilo, že jdou toasty vyndat stěží. Jako pravidelný návštěvník tohoto řetězce se při vytahování jídla z obalů rozčiluji často. Opakuje se neustále stejný problém: sýr z toastu vyteče, nalepí se na okraj sáčku a zákazník pak musí při vyprošťování pečiva použít trochu víc síly.

Nastává boj podmíněný úpornou snahou dostat toast z obalu tak, aby toho uvnitř obalu ulpělo co nejméně.

Můžu škubnout. Tím však riskuji, že zůstane uvnitř nalepený jak sýr, tak kus housky, což se stalo i během pokusu. Další variantou je sáček úplně roztrhat a toast opatrně odlepit z papíru. Tím však celé jídlo ohmatáte, což jistě není tak hygienické, jako kdyby šel sendvič pohodlně povytáhnout ze sáčku.

Od lidí z McDonald‘s jsem se dozvěděl, že jeden plátek sýra váží 14,2 gramu a konkrétně do šunkového toastu vkládají vždy dva.

Poté, co jsem všechny toasty vyndal a postavil z nich na talířku komínek, jsem vzal do ruky nůž a začal do misky na váze seškrabávat sýr, který ulpěl na sáčcích.

Naše obaly jsou špičkové, zní z McDonald's

Ukázalo se, že z 10 toastů se nalepilo na stěny 33 gramů sýra, tedy téměř dva a půl plátku. Oslovil jsem i McDonald‘s s dotazy, zda o nepříjemnostech vědí, co se s nimi dá podle nich dělat, jestli by nepomohlo pečlivější vkládání sýra do sendvičů, případně lepší obaly.

„Naše obaly musejí samozřejmě splňovat všechna kritéria pro kontakt s potravinami, mají určitou termoizolační funkci a v neposlední řadě musí splňovat požadavky na funkčnost. To znamená, že by obal neměl protéct, ale zároveň musí být jednoduchý pro použití a musí mít vhodnou skladbu, ve které je v ideálním případě maximální podíl materiálu z obnovitelných zdrojů. Od toho se potom také odvíjí environmentální zátěž a tak dále,“ sdělil Adam Rapák z oddělení komunikace McDonalds‘s.

A dodal: „I přesto, že některé naše obaly nejsou stoprocentně dokonalé, jsou špičkou ve své kategorii. Neustále pracujeme na tom, aby naše produkty byly vždy čerstvé, chutné a obaly k přírodě co nejšetrnější. Aktuálně je z papíru 88 procent obalů pro zákazníky, do kterých balíme naše jídlo. Většina těchto obalů je vyrobena z certifikovaného papíru nebo s podílem recyklovaného.“

Vypadá to, že řetězec tuto nepříjemnost řešit nebude. Škoda, ušetřil by spoustu nervů nejednomu zákazníkovi. Když se snaží být šetrnější k přírodě třeba tak, že přestal vydávat zákazníkům plastová brčka, mohl by pokračovat tím, že nebude plýtvat jídlem. Při počtu prodaných kusů toastů (přesný počet firma odmítla zveřejnit) to dá dohromady slušnou hromadu sýra.

A tak nám nezbývá nic jiného než dál trhat obaly a sýr seškrabávat za pomoci zubů, pokud o něj nechceme přijít.

VIDEO: Reportér Matěj Smlsal také navštívil továrnu v Polsku, kde zpracovávají hovězí maso pro české McDonald's:

29. června 2019