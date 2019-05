VIDEA TÝDNE: Mayová v slzách, návrat Terminátora a druhý nejchytřejší Čech

Britská premiérka Theresa Mayová na sebe po nekonečných bojích ve sněmovně a nevydařených jednáních o brexitu rezignovala. Předsedkyní vlády zůstane, dokud konzervativci nezvolí jejího nástupce. Hlasování proběhne po 7. červnu. Příští britský premiér pak rozhodne, jakým způsobem a zda Spojené království opustí Evropskou unii.

Arnold Schwarzenegger ve své nejslavnější filmové sérii je zpět. Snímek Terminátor: Temný osud vejde do kin 31. října, pětatřicet let po prvním Terminátorovi. Vrátí se v něm i Linda Hamiltonová, původní představitelka Sarah Connorové.

Skončil druhý v soutěži Nejchytřejší Čech a ve své diplomové práci upozornil na chyby při sčítání volebních hlasů. Radek Pileček patří k výjimečně inteligentním lidem s IQ vyšším, než jsou nejvyšší možné hodnoty měření. V pondělí byl hostem diskusního pořadu Rozstřel.

Muzeum v Lešanech zahajuje sezonu. Ve sbírce vojenské techniky jsou hvězdami speciální nákladní tatrovky, které jsou hrdinkami misí v Afghánistánu. Tatra 815 SOT je obrněné vozidlo postavené na podvozku čtyřkolové Tatry 815.

Ke klasickým kontejnerům na tříděný odpad se postupně přidávají i šedé. Do nich mají lidé házet kovové obaly, mimo jiné plechovky. Odevzdávat je mohou i do sběrných dvorů. Reportér Matěj Smlsal vyrazil zjistit, co se s kovem děje poté, co ho vyvezou. Dostal se i do firmy, která z vyhozených plechovek vyrábí nové.



