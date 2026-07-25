Nejdříve korunu odmítal, jak mu radil především jeho bratr císař, ale když Mexiko, které nechtělo Evropanům platit dluhy, dobyla francouzská armáda, císařský titul v roce 1863 přijal. Pro mexickou korunu se vypravil spolu s rakouským expedičním sborem, složeným z dobrovolníků. Vojenská jednotka byla tvořená jak mladými šlechtici toužícími po dobrodružství, tak vojáky, kteří v dobrovolnickém sboru viděli rychlou kariéru. Dostali automaticky vyšší hodnost než měli v rakouské armádě. Měla i vlastní kapelu, významnou část vojenských muzikantů tvořili Češi.
Řada ať už Čechů, nebo Rakušanů stála u zrodu třeba mexického pivovarnictví nebo dechovky Mariachi.