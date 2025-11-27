Matýsku, vždyť otvíráme až v sobotu. Pavel se psem zve návštěvníky na Hrad

  14:11
Pražský hrad se v sobotu otevře návštěvníkům, kteří si budou moci prohlédnout jindy nepřístupné reprezentační prostory. Prezident Petr Pavel na akci láká také v krátkém videu, v němž vystupuje společně s malým psíkem. „No Matýsku, ty seš moc rychlej, vždyť otvíráme až v sobotu,“ usměrňuje ho.

„V sobotu 29. listopadu znovu otevřeme Hrad i vám. Přijďte si prohlédnout běžně nepřístupné reprezentační prostory, které svátečně vyzdobili naši hradní dekoratéři,“ zve prezident návštěvníky v krátkém klipu.

Jeho vytvoření přitom nebylo jen tak, jak ukazují nepovedené záběry. „Kamera jede, ale Matýsek nejede,“ smál se prezident, když pes nespolupracoval. „Maty, pojď sem, tady to máš.“

Reprezentační prostory Pražského hradu budou otevřené v sobotu od 9 do 17 hodin. Návštěvní okruh začne u Matyášovy brány, poté zájemci postupně nahlédnou do Plečnikovy sloupové síně, Rothmayerova i Španělského sálu a do Rudolfovy galerie. Součástí prohlídky bude také Trůnní sál a Habsburský a Zrcadlový salon.

Tisíce lidí navštívily Pražský hrad. Podívejte se, kde Pavel přijímá návštěvy

„Aby se lidé naladili na adventní čas, bude v místnostech vánoční výzdoba a stromečky, o které se postarají hradní dekoratéři,“ popsala kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.

Kromě reprezentačních prostor zpřístupní Hrad zdarma také stálé expozice, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, Starý královský palác nebo baziliku sv. Jiří. Program naopak nezahrnuje Velkou jižní věž katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a výstavu Vltava slavná & splavná.

Den otevřených dveří zároveň odstartuje adventní program s názvem Vánoční putování Pražským hradem, který potrvá až do začátku ledna. Na jeho přípravě se podílelo Divadlo bratří Formanů a obsahovat bude i tvořivé dílny.

