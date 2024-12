Pomohli jste Martínkovi, on dalším dětem. Matýsek získal v USA nové ucho

Když Lenka Křížová z Varnsdorfu čekala před sedmi lety své třetí dítě, lékaři nezjistili žádný problém. O to víc zdravotníky i rodiče překvapilo, když se chlapec narodil bez pravého ucha. Kvůli vzácné poruše neměl ušní boltec ani funkční zvukovod. Takovým problém trpí zhruba jedno z 15 tisíc narozených dětí.

„Matýsek slyšel jen na levé ucho, což mu působilo potíže s prostorovou orientací. Když jsme na něj volali, nevěděl, z které strany hlas přichází. Ve školce nosil speciální čelenku, která mu lépe pomáhala vnímat zvuky prostřednictvím kosti, kterou měl místo zvukovodu,“ popisuje máma chlapce.

Jak Matěj rostl, uvědomoval si, že vypadá jinak než ostatní děti. A moc si přál změnu. Čeští lékaři zatím pomoci neuměli. Jedinou šancí byla kombinovaná operace v USA za téměř 2,4 milionu korun. Tolik peněz rodina neměla, proto založila sbírku na dárcovské platformě Donio. Martínkova rodina tam poslala milion korun. A přispěli i další lidé včetně čtenářů iDNES.CZ, kteří si o chlapci přečetli v únoru.

Díky solidaritě lidí se Matýsek dočkal operace letos v červenci. Na sále pracovali několik hodin společně dva lékaři z různých klinik: chirurg, který vytvořil funkční zvukovod, a specialista na plastickou chirurgii, který vymodeloval ušní boltec. Oba vzali chlapci kousky kůže z jiných míst a transplantovali je do nového ucha.

Matýsek slyší stereo

„Slíbili jsme synovi, že uděláme vše, aby měl nové ouško i funkční zvukovod. Podařilo se. I díky rodině Martínka nastoupil v září do první třídy už s novým uchem. Jsme šťastní a syn moc spokojený. Ve škole se mu daří. I když hojení ucha potrvá ještě asi půl roku, a kvůli tomu je zatím osvobozený od tělocviku, ouško vypadá dobře a nedávná kontrola v Motole potvrdila, že na něj dobře slyší. To je pro nás to hlavní,“ líčí Křížová.

Do USA odcestovala v létě celá pětičlenná rodina. Kvůli složitému zákroku, následné léčbě a kontrolám tam totiž musela strávit pět týdnů. A na tak dlouho neměli rodiče kam dát své dvě dcery. Celkem tak za léčbu, cestu a pobyt zaplatili téměř tři miliony korun.

„Jsme nesmírně rádi, že nám pomohli rodiče Martínka a další lidé. I tak jsme si museli půjčit další milion, ale nelitujeme. Bez funkčního ouška by to měl syn ve škole těžké s výukou i se spolužáky. Po operaci, když syn začal slyšet stereo, naštěstí vymizely potíže s orientací i vzhledem,“ říká Matýskův otec Miroslav a dodává, že sami teď také přispívají lidem, kteří jsou v těžké situaci.