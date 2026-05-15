Uspěli u první části? Tisíce maturantů se dozví výsledky didaktických testů

Ke společné části maturitních zkoušek, které zadává a hodnotí státní organizace Cermat, se letos přihlásilo přes 92 tisíc studentům, z toho 84 249 prvomaturantů, tedy těch, kteří jdou ke „zkoušce dospělosti“ poprvé a neopakují kvůli předchozímu neúspěchu.
Zveřejnění výsledků maturitních zkoušek
Od státní organizace Cermat obdrží nejpozději do 15. května ředitelé škol opravené maturitní testy. Výsledky bez zbytečného odkladu předají studentům. V sobotu budou také k vidění na Výsledkovém portálu žáka, kam se maturanti přihlásí pomocí autentizačního kódu. Najdou jej na výpise z přihlášky k maturitní zkoušce.
Žáci za sebou mají první, státní, část maturit z českého jazyka a literatury. Vybrat si poté mohli mezi matematikou a angličtinou nebo jiným cizím jazykem.
O jiné cizí jazyky, jako němčinu, ruštinu či francouzštinu, je mizivý zájem. Vůbec nejméně populární je mezi prvomaturanty francouzština. Z ní letos maturuje jen 53 lidí. Pořadatelská organizace Cermat sleduje počty maturantů pro jednotlivé jazyky od roku 2013, ani tehdy si francouzštinu nevybraly tisíce lidí, ale jen 218 studentů. Od té doby počty zájemců setrvale klesají.
Jen zhruba třikrát více maturantů se rozhodlo pro španělštinu, letos z ní maturuje 155 lidí. Zájem o španělštinu se na rozdíl od francouzštiny od roku 2013 drží v rozmezí od 130 do 200 maturantů.
Maturanty nyní ještě čekají zkoušky profilové či školní části, které se konají v termínech od 16. května do 10. června 2026. Konkrétní termíny zkoušek stanovil ředitel dané školy. Výsledky této části se oznámí studentům ve dni, ve kterém tuto zkoušku nebo její část konal předseda zkušební maturitní komise.
V minulém roce v maturitní zkoušce neuspělo 12,3 procenta studentů, což odpovídalo hodnotám před rokem 2020. Je to také dvakrát více než v roce 2024, kdy neuspělo pouze 6 procent uchazečů.