Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Uspěli u první části? Tisíce maturantů se dozví výsledky didaktických testů

Autor: ,
  6:00
Více než 92 tisíc studentů se v pátek dozví výsledky státních maturitních zkoušek. Letos skládá zkoušku z dospělosti rekordní počet lidí. Loni na jaře neuspělo u státní maturitní zkoušky 12,3 procenta studentů.
Státní maturity odstartovaly, přičemž tisíce studentů po celé zemi se dnes...

Státní maturity odstartovaly, přičemž tisíce studentů po celé zemi se dnes pustily do zkoušek z českého jazyka a matematiky. Snímek ze střední odborné školy Drtinova v Praze. (4. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Státní maturity odstartovaly, přičemž tisíce studentů po celé zemi se dnes...
Státní maturity odstartovaly, přičemž tisíce studentů po celé zemi se dnes...
Státní maturity odstartovaly, přičemž tisíce studentů po celé zemi se dnes...
Státní maturity odstartovaly, přičemž tisíce studentů po celé zemi se dnes...
9 fotografií

Ke společné části maturitních zkoušek, které zadává a hodnotí státní organizace Cermat, se letos přihlásilo přes 92 tisíc studentům, z toho 84 249 prvomaturantů, tedy těch, kteří jdou ke „zkoušce dospělosti“ poprvé a neopakují kvůli předchozímu neúspěchu.

Zveřejnění výsledků maturitních zkoušek

Od státní organizace Cermat obdrží nejpozději do 15. května ředitelé škol opravené maturitní testy. Výsledky bez zbytečného odkladu předají studentům. V sobotu budou také k vidění na Výsledkovém portálu žáka, kam se maturanti přihlásí pomocí autentizačního kódu. Najdou jej na výpise z přihlášky k maturitní zkoušce.

Žáci za sebou mají první, státní, část maturit z českého jazyka a literatury. Vybrat si poté mohli mezi matematikou a angličtinou nebo jiným cizím jazykem.

O jiné cizí jazyky, jako němčinu, ruštinu či francouzštinu, je mizivý zájem. Vůbec nejméně populární je mezi prvomaturanty francouzština. Z ní letos maturuje jen 53 lidí. Pořadatelská organizace Cermat sleduje počty maturantů pro jednotlivé jazyky od roku 2013, ani tehdy si francouzštinu nevybraly tisíce lidí, ale jen 218 studentů. Od té doby počty zájemců setrvale klesají.

Jen zhruba třikrát více maturantů se rozhodlo pro španělštinu, letos z ní maturuje 155 lidí. Zájem o španělštinu se na rozdíl od francouzštiny od roku 2013 drží v rozmezí od 130 do 200 maturantů.

Maturanty nyní ještě čekají zkoušky profilové či školní části, které se konají v termínech od 16. května do 10. června 2026. Konkrétní termíny zkoušek stanovil ředitel dané školy. Výsledky této části se oznámí studentům ve dni, ve kterém tuto zkoušku nebo její část konal předseda zkušební maturitní komise.

V minulém roce v maturitní zkoušce neuspělo 12,3 procenta studentů, což odpovídalo hodnotám před rokem 2020. Je to také dvakrát více než v roce 2024, kdy neuspělo pouze 6 procent uchazečů.

Vstoupit do diskuse
Témata: Maturita, Cermat

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla“

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

14. května 2026  17:52,  aktualizováno  15. 5. 6:38

Uspěli u první části? Tisíce maturantů se dozví výsledky didaktických testů

Státní maturity odstartovaly, přičemž tisíce studentů po celé zemi se dnes...

Více než 92 tisíc studentů se v pátek dozví výsledky státních maturitních zkoušek. Letos skládá zkoušku z dospělosti rekordní počet lidí. Loni na jaře neuspělo u státní maturitní zkoušky 12,3...

15. května 2026

Kam s dětmi v Ostravě? Dětské zábavní centrum nabízí motokáry i oslavy

Ve spolupráci
Bezpečný zážitek pro malé závodníky

Kde uspořádat narozeniny nebo najít program pro děti, který bude bavit malé školáky, teenagery i rodiče? To bývá ve městech mnohem složitější, než se zdá. Obzvlášť o víkendech, během prázdnin nebo ve...

15. května 2026

Dostali jste se na střední? Školy zveřejní výsledky přijímacích zkoušek

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Uchazeči o střední školy z devátých tříd a o víceletá gymnázia z pátých a sedmých tříd se v pátek dozví výsledky přijímacích zkoušek a také zda byli přijati na některou z vybraných škol. Pokud se na...

15. května 2026

Případy drsné šikany školaček policie odložila, o trestech rozhodoval soud

Šikana dívky v Kobeřicích na Opavsku

Policie odložila případy drsné šikany školaček v Kobeřicích na Opavsku a v Krnově kvůli nízkému věku útočníků. O případných výchovných opatřeních pro nezletilé agresory již pravomocně rozhodl soud.

15. května 2026  5:55

Sudetští Němci a děti v kostýmech vedle sebe. Nepotkají se, ujišťuje výstaviště

Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu

Dvě akce s mimořádnou pozorností se v jednu chvíli sejdou na brněnském výstavišti. Příští víkend se zde uskuteční sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který v posledních týdnech štěpí nejen...

15. května 2026  5:02

Sbohem drahému plynu i povolenkám. Starší domy najdou v peletách úsporu

Ve spolupráci
Kotel na pelety | Zdroj: www.kotelzakotel.cz

Ceny plynu zůstávají nepředvídatelné, legislativa se zpřísňuje a nad tradičními palivy visí strašák v podobě emisních povolenek. Žijete ve starším domě, který není dokonale zateplený? Pravděpodobně...

15. května 2026

Diskontní boom naráží na limity. Zákazník má jen jednu peněženku, říká šéf KiKu

Premium
Martin Šatný, šéf českého diskontního řetězce KiK (22. dubna 2026)

Německá mateřská společnost diskontního řetězce KiK oznámila, že ve své domovské zemi uzavře stovky prodejen. Rozhodnutí vyvolalo otázky, zda podobný scénář nehrozí i v Česku. „Náš trh se vyvíjí...

15. května 2026

KVÍZ: Bambitka, bratři a vodáci. Znáte filmy a seriály Tomáše Kluse?

Tomáš Klus a Kateřina Kosová v pohádce Tři bratři

Písničkář, ale také filmový a seriálový herec Tomáš Klus slaví v pátek 15. května čtyřicáté narozeniny. Při této příležitosti si v následujícím kvízu připomeňte nikoliv jeho kariéru hudební a...

vydáno 15. května 2026

Evropa zavírá oči a odmítá bojovat, proto se odvrací od Izraele, tvrdí Ido Netanjahu

Premium
Izraelský lékař a spisovatel Ido Netanjahu (13. května 2026)

Jeho nejstarší bratr Joni padl jako národní hrdina při legendární záchraně rukojmích v ugandském Entebbe, od které letos v červenci uplyne přesně 50 let. Benjamin, druhý bratr, je nejdéle sloužícím...

15. května 2026

Nejsem na odstřel, s Babišem vycházíme skvěle. Klempíř o ČT i přípravě na spacáky

Premium
Ministr kultury Oto Klempíř

V posledních týdnech se v médiích začalo spekulovat, že se kýve židle pod ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé). Sám to nyní v rozhovoru pro iDNES.cz popírá, premiér Andrej Babiš (ANO) prý vůči...

15. května 2026

Američané poslali na Kubu šéfa CIA jednat o bezpečnosti. Nejsme hrozba, slyšel

Ředitel amerických tajných služeb John Ratcliffe (3. prosince 2020)

Americká delegace vedená ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem se v Havaně setkala se svými protějšky na kubánském ministerstvu vnitra. Oznámila to kubánská vláda v...

14. května 2026  23:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.