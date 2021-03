Pojďme zrušit zkoušky v autoškolách, ironizuje Ondráček nápad zrušit maturity

Babiš chce, aby letos studenti místo zkoušek dostali z maturitních předmětů známky podle toho, jak se učili po dobu celého studia. Ministr školství Robert Plaga je kategoricky proti.



„Na jednu stranu slyšíme pana premiéra, který maturity rozdává, v podstatě říká průměr, na druhou stranu slyšíme vyjádření pana ministra Plagy, který zase dementuje pana premiéra. Pak slyšíme vyjádření pana vicepremiéra Hamáčka, který mluví o všem a o ničem a v podstatě už nikdo neví, jak budou maturity probíhat a o čem ty maturity budou,“ zdůvodnil Ondráček návrh KSČM na schůzi Sněmovny zařadit bod „Informace vlády o maturitách 2021“.

KSČM věří, že téma bude zajímat i poslance napříč spektrem. „Kdybychom poslali děti do škol, tam, kam patří, tam tomu všemu můžeme předejít,“ uvedl Ondráček.



„Podle SPD jsou úřední maturity čirý populismus,“ řekl šéf poslanců hnutí SPD Radim Fiala. Při zrušení maturit vznikne podle něj velký problém do budoucna. „Pokud budeme snižovat úroveň vzdělání, nebudeme pro zahraničí žádnou konkurencí,“ řekl Radim Fiala.



Řešte testování na covid, ne maturity, vyzval Babiše šéf ODS

„Úkolem pro vládu je zajistit dostatečný počet testů,“ řekl předseda ODS Petr Fiala. Tomu by se podle něj měl premiér Andrej Babiš věnovat místo toho, jak budou letos vypadat maturity.



Premiér Andrej Babiš minulý týden v rozhovoru pro MF DNES řekl, že bude navrhovat, aby se známky studentům průměrovaly. „To znamená, že z maturitních předmětů by se výsledná známka udělila na základě průměru za všechny roky studia,“ dodal Babiš. Pokud by studenti s udělením úřední maturitní zkoušky nesouhlasili, mohli by si udělat klasickou maturitu v takové podobě, v jaké ji pro letošní školní rok připravilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

„Již v lednu, kdy jsme představovali úpravy maturit, jsme jasně řekli, že další možné úpravy budou záviset na vývoji epidemické situace. Vzhledem k tomu, že závažnost situace stále neumožňuje návrat k prezenčnímu vzdělávání, je namístě přistoupit k dalším úpravám. A to zejména s ohledem na další pracovní povinnost žáků vybraných zdravotních a sociálních oborů. Úřední maturita však není správnou a adekvátní cestou,“ uvedl v reakci ministr školství Robert Plaga.