Proč tady ne, když jinde to jde? Babiš bude přesvědčovat Plagu o maturitách

V úterý Babiš ve videu zveřejněném na Twitteru uvedl možnost úřední maturity pro studenty, kteří doloží, že se nemohli plnohodnotně účastnit výuky na dálku.

Premiér pro svůj návrh jako argumenty uvádí e-maily od maturantů, někteří studenti podle něj v epidemii pomáhali v nemocnicích nebo domovech pro seniory a měl by se hledat způsob, jak jim ulehčit. Plaga v pondělí oznámil, že ve spolupráci se zástupci škol dokončuje další úpravy maturitních zkoušek, které by měly zohlednit právě zejména situaci studentů pracujících za epidemie v nemocnicích a sociálních službách.

Podle Babiše by se měla vést debata o třech variantách zkoušky. Vedle úřední pro studenty s problémy v distanční výuce by letošní maturita mohla mít také klasickou podobu pro studenty mířící na vysokou školu. Lehčí maturitu by letos mohli absolvovat zejména studenti bez zájmu o vysokoškolské studium, uvedl premiér.

Proti úředním maturitám se postavil také Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR nebo Česká konference rektorů. Podle Babiše je ale epidemie koronaviru výjimečná situace a úřední maturita bude jednorázovou záležitostí.

Podle předsedy Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiřího Zajíčka jsou však tři varianty zcela mimo diskuzi. „Jde o certifikační zkoušku, která nemůže mít tři úrovně. Přirovnávám to k autoškole. Složíte zkoušky v podobě a) polní cesta a dvorek, b) místní komunikace mimo města, c) všude. A vše za stejných podmínek,“ uvedl v úterý pro iDNES.cz Zajíček.



Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová pro iDNES.cz řekla, že podle zákona je maturita jen jedna. Proti návrhu premiéra Babiše se vyjadřují i politici a lidé na sociálních sítích.



Třeba senátor Jiří Drahoš napsal, že by uvítal, kdyby premiér přestal manipulovat studenty a vyhrožovat rektorům.

Jiří Drahoš @jiridrahos1 Velmi bych uvítal, kdyby @AndrejBabis ve věci maturit přestal manipulovat se studenty a vyhrožovat rektorům, a začal se místo toho konečně věnovat řízení vlády této země! oblíbit odpovědět

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová na Twitteru uvedla, že jakkoliv jsou maturity důležité téma, tak pořád má Česko další problémy.

Danuše Nerudová @nerudovad Jakkoliv jsou maturity důležité téma, tak pořád jsme: 1. nejhorší v počtu nakažených 2. máme nejvíc mrtvých 3. děti nejdéle doma 4. nemáme strategii ani koncepci 5. obětovali jsme mladou generaci oblíbit odpovědět

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo poprvé 72 751 studentů. Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května. Praktické maturity začínají podle vyhlášky ministerstva od 1. dubna.