Státní maturity nehodnotí jen žáky. Prozradí hodně i o školách, říká odborník

To, jak by se daly testy využít, vysvětluje v rozhovoru pro MF DNES odborník na testování Hynek Cígler z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Letos neuspělo u maturity víc maturantů než obvykle. Dalo by se, pokud by Cermat odtajnil data, potvrdit nebo vyvrátit tvrzení Cermatu, že důvodem je to, že letos k maturitě mohli jít všichni studenti a nikdo nepropadl u posledního vysvědčení?

To je zapeklitá otázka, na kterou asi neznám odpověď. Myslím, že se stávajícími daty bychom pro podporu či vyvrácení uvedeného tvrzení mohli získat jen nepřímé důkazy.