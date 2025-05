„Letošní maturitní test z češtiny je strukturou i typologií otázek stejný jako dřív, náročností nevybočuje. Přesto se v něm objevila jedna sporná úloha,“ upozorňuje češtinář Jarmil Vepřek.

Má na mysli otázku, která se ptá na informace, které z výchozího textu přímo vyplývají (viz box dole v textu). Jenže podle Vepřeka studenti pracovali i s tím, co znají z hodin literatury. „Mám zpětnou vazbu od několika tisíců studentů, že odpověď formulovali s tím, že vědí, že Bible je starověké dílo. Jenže to otázka netestuje. Není to fér. Ti, kteří nad tím kritičtěji přemýšleli, přišli o čas,“ říká Vepřek známý jako Běžící češtinář.