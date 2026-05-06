Státní maturitu letos skládá 84 249 prvomaturantů, tedy těch, kteří jdou ke „zkoušce dospělosti“ poprvé a neopakují kvůli předchozímu neúspěchu. Přestože se letošní ročník řadí k těm nejvíce početným, zájem o zkoušky z cizích jazyků je pramalý. Všechny „válcuje“ angličtina.
Vůbec nejméně populární je mezi prvomaturanty francouzština. Z ní letos maturuje jen 53 lidí. Pořadatelská organizace Cermat sleduje počty maturantů pro jednotlivé jazyky od roku 2013, ani tehdy si francouzštinu nevybraly tisíce lidí, ale jen 218 studentů. Od té doby počty zájemců setrvale klesají.
Jen zhruba třikrát více maturantů se rozhodlo pro španělštinu, letos z ní maturuje 155 lidí. Zájem o španělštinu se na rozdíl od francouzštiny od roku 2013 drží v rozmezí od 130 do 200 maturantů.
Kateřina Kováříková, která na Obchodní akademii Holešovice učí oba zmíněné cizí jazyky, má za to, že maturitní zkouška je pro studenty náročná. „Oproti angličtině, s níž se seznamují už od prvního stupně základní školy, jsou španělština i francouzština v nevýhodě. Proto nejde čekat, že se stejnou lehkostí studenti složí zkoušku z těchto jazyků jako z angličtiny,“ poznamenává. A to je podle ní i důvodem, proč další cizí jazyk volí u zkoušky stále méně maturantů.
|
Maturuje rekordní počet studentů. Letošní matematika byla méně záludná, říká učitel
Počty letošních maturantů považuje Kováříková za extrémně nízké. „A pak si kladu otázku, jestli má smysl ještě tyto jazykové maturitní zkoušky dál držet. Určitě je to k diskuzi. Obecně by bylo pro všechny přínosnější, aby si studenti mohli splnit mezinárodní jazykové certifikáty. Ty na rozdíl od maturity mohou pomoci při hledání zaměstnání, a to i v zahraničí,“ dodává Kováříková, která je místopředsedkyní Asociace učitelů španělštiny.
Ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková už dříve pro iDNES.cz upozornila, že rozhodnutí o podobě maturity a nabídky předmětů je na ministerstvu školství, respektive na zákonodárcích. O tom, že je potřeba maturity i z dalších důvodů změnit, se mluvilo například minulý týden na poslaneckém školském výboru. Upozornil na to server HN.cz, podle nějž ministr školství Robert Plaga (ANO) přislíbil, že se tím bude zabývat.
Na popularitě ztrácí i němčina
Vůbec nejméně zájemců v historii si letos zvolilo i ruštinu a také dříve populární němčinu. Ruština se od roku 2013 propadla z 1628 na 367 prvomaturantů, němčina z 6160 na 682 prvomaturantů.
Protože počty studentů, kteří skládají maturitní zkoušky, se meziročně liší, o rozdílech lépe vypovídají procenta. Například němčina před 13 lety oslovila 7 procent maturantů, letos to není ani celé procento.
|
Nával zájemců před branami univerzit. Silné ročníky se hlásí na vysoké školy
Také podle němčinářky a předsedkyně Spolku germanistů a učitelů němčiny Markéty Urbanové je důvodem pro stále nižší počty zájemců o maturitu z němčiny fakt, že angličtina mladé lidi obklopuje takřka neustále. „My letos nemáme ani jednoho maturanta, který by se rozhodl pro státní zkoušku z němčiny. Testy měly vždy pověst těch náročnějších oproti angličtině. A v minulosti se pro ně rozhodovali většinou ti studenti, kteří německy mluvili v rodině, pobývali část života v zahraničí a podobně,“ poukazuje Urbanová.
Studentům by však možnost maturovat z dalších cizích jazyků nebrala. „Určitě je lepší mít na výběr. Ale ano, můžeme se bavit o tom, nakolik je práce na vytváření testů efektivně vynaložená. Objem té práce zůstává stejný, ať jde o zkoušku pro pár lidí nebo pro desítky tisíc,“ dodává Urbanová.
Dominance angličtiny, návrat matematiky
Zato zájem o angličtinu meziročně opět stoupl. Letos z ní maturuje přes 67 tisíc studentů, tedy téměř 81 procent všech prvomaturantů. V absolutních počtech i co do podílu maturujících je to vůbec nejvíce. Studenti ji často označují jako sázku na jistotu.
I pro matematiku u maturity se meziročně rozhodlo o jeden procentní bod méně lidí. Letos z ní skládá zkoušku přes 15 tisíc studentů. Nejhorší roky má ale matematika už „za sebou“. V roce 2022 si ji vybralo necelých 12 tisíc lidí, tedy 17 procent prvomaturantů.
|
Maturanti mají za sebou zkoušku z angličtiny. Otestujte i své znalosti
Nejvíce lidí – 34 392 – si matematiku zvolilo v roce 2013, bylo to 39 procent prvomaturantů daného ročníku.
Zájemci také ve středu psali rozšířenou matematiku, která žádnou jinou zkoušku nahradit nemohla. Je navíc. Podle dat Cermatu se k ní přihlásilo 3 561 lidí, meziročně o asi 170 méně. Většina žáků, kteří se k této zkoušce přihlásili, studuje na gymnáziích.
|
Revoluce v maturitách. Ústní zkoušku může nahradit projekt pro firmu
Výsledky státních maturitních zkoušek se studenti dozví 15. května. Ještě je čeká školní, takzvaně profilová část. Tu mají v režii školy, většinou jde o ústní formu zkoušení. Letos mají maturanti prvně možnost se jí vyhnout. Část si mohou nahradit certifikátem. Jaké certifikáty lze uznat, stanoví ředitel školy.