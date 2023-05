Jazyky šly letos maturantům lépe než matematika. Testy byly kvalitní, říká expert

„Didaktické testy nám všem ve třídě přišly jednoduché. Vždy jsme si to spolu kontrolovali a měli jsme stejné odpovědi. Byli jsme dobře připraveni, nic nás nepřekvapilo,“ okomentoval dojmy své a svých spolužáků po didaktických testech středoškolák Šimon Inneman ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze.

Například didaktický test z českého jazyka a literatury stihl tak rychle, že mu zbylo ještě patnáct minut. „Zasekl jsem se jenom u otázky, kdy jsem měl přiřadit umělecké směry k definicím, to jsem holt nevěděl. Na to jsem se neučil, tak jsem to natipoval,“ přiznal.

Kvitoval, že oproti testům z minulých let, které si při domácí přípravě zkoušel, v češtině nebylo letos ani tolik dlouhých výchozích textů. Jeho slova potvrzují i data Cermatu, podle kterých letos zkoušku z češtiny nezvládlo 5,9 procenta maturantů, zatímco loni jich bylo o 3,5 procentního bodu více.

V angličtině středoškoláci byli ještě lepší, čistá neúspěšnost činila u prvomaturantů pouze 2,9 procenta, loni to přitom bylo 6,4 procenta.

Zato v počtech a logických úlohách se maturující z matematiky zhoršili oproti loňským spolužákům o 2,3 procentního bodu na 12,4 procenta.

Kvalita testů se za pět let zlepšila

První ředitel Cermatu Martin Chvál je členem nezávislé odborné komise, která každoročně kontroluje testy z maturitních a jednotných přijímacích zkoušek. Spolu se svými kolegy řeší, jestli je otázka v pořádku, stejně tak její výsledek, a nebo jestli má být vyřazena z hodnocení.

Pro iDNES.cz se rozpovídal o hodnocení letošních maturitních zkoušek, přičemž s jejich výsledkem je spokojený. „U francouzštiny jsme po jednání naší komise u jedné otázky uznali dvě správná řešení, jinak se v žádných testech otázky neodebíraly ani nebyly nijak sporné,“ sdělil.

Přidává, že oproti loňsku změnu v kvalitě nevidí, přesto říká: „Testy se meziročně nedají úplně porovnávat, ale vidím tam dlouhodobější vývoj. Testy mi ale přijdou lepší než před pěti lety,“ zhodnotil Chvál.

Uznává ale, že řečí čísel byla letos angličtina lehčí. „Další testy mi ale přišly srovnatelné,“ míní s tím, že ani kolegové nerozporovali kvalitu zkoušek.