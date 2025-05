Hodnocení maturit už nezměníme, řekl Bek. Chce ale lépe ověřovat testy předem

Důležité je podle něj zejména kvalitní ověřování testů předem, existují tam nepochybně nedostatky. Je podle něj potřeba, aby se do budoucna náročnost maturitních testů pohybovala v nějakém úzkém rozmezí, uvedl.

Problematické podle Beka je, že byl loni maturitní test z matematiky lehčí. Kolísání náročnosti může ovlivňovat zájem maturantů o test z matematiky, uvedl. U maturity z matematiky neuspělo letos 12,4 procenta studentů, kteří šli ke zkoušce poprvé, před rokem 4,9 procenta. Například v roce 2018 neuspělo u jarních maturit 21,8 procenta takzvaných prvomaturantů, vyplývá z dat ministerstva.

Pro všechny je povinná maturita z českého jazyka a literatury, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem.

„Ten minulý běh těch testů je uzavřený a z hlediska hodnocení už nevidíme žádný prostor pro to, abychom nějak to bodové hodnocení ještě měnili. To je něco, co není podle našeho názoru v tuhle chvíli možné,“ řekl Bek.

Například přenastavení bodové hranice potřebné pro úspěšné složení maturitní zkoušky, jako v době pandemie covidu-19, podle Beka není legislativně možné.

„Jsme rádi, že učiní nějaké změny do budoucna,“ řekla novinářům zástupkyně petice Dana Vyhnánková. Maturitu z matematiky bude opakovat v září.

V letošním maturitním testu z matematiky byla chyba, jedna úloha měla více správných řešení. Cermat proto uznal maturantům všechna řešení a dal body i těm, kteří neodpověděli, potvrdil dnes Bek.

Letošní maturitní test z matematiky kritizovali někteří studenti i učitelé i předtím, než Cermat minulý týden zveřejnil výsledky, byl podle nich obtížnější, petici podepsalo více než 10 500 lidí.

Chyba byla letos i v testech přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia, která skládají žáci pátých tříd, informoval dnes server Seznam zprávy. „Byly uznány obě varianty správné, ale nebylo tam plošně přidáno to bodové hodnocení,“ řekl Bek.

„Já bych byl opravdu rád, aby se minimalizovalo riziko toho, že bude mít nějaká úloha nejednoznačné řešení. To je prostě evidentní chyba na straně zadavatelů toho testu a je potřeba se takovým chybám vyhnout,“ řekl Bek. Na to se podle něj musí soustředit pozornost okamžitě.

Podle Beka je nyní důležité mít jasné odborné závěry ke kolísání míry úspěšnosti. Z toho by se mělo nastavit zadání pro Cermat, jaké standardy by měl plnit, uvedl Bek. Potom je podle něj možné zvažovat nějakou osobní personální zodpovědnost za průběh maturit, nejdříve je podle něj potřeba jasný názor na to, jaká je kvalita například ověřování testů.

O personálních věcech nechtěl spekulovat. Hodnocení fungování Cermatu je podle Beka plánované v následujících týdnech.

V rozhovoru se zástupci petice se Bek dozvěděl, že v některých školách zřejmě neplatí stejná pravidla pro využívání například mobilních telefonů při maturitních testech. Podle něj je to podnět pro Českou školní inspekci.