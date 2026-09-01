Přihlášení k maturitě má přísná pravidla a propásnout termín se nevyplácí. Tyhle dny si raději hned červeně vyznačte do kalendáře.
Kdy a co vás čeká?
Ať už jdete k maturitní zkoušce poprvé, nebo vás čeká opravný termín, tady je přehledný harmonogram pro rok 2027:
|Zkušební období
|Co vás čeká
|Přesné datum
|Jarní 2027
|Odevzdání přihlášky řediteli školy
|do 1. prosince 2026
|Slohy z češtiny a cizích jazyků
|duben–květen 2027 (určuje škola)
|Praktické zkoušky
|duben–květen 2027 (určuje škola)
|Didaktické testy (Cermat)
|3. až 6. května 2027
|Ústní maturitní zkoušky
|16. května až 10. června 2027 (určuje škola)
|Podzimní 2027
|Přihláška na podzimní termín
|do 25. června 2027
|Didaktické testy (Cermat)
|1. až 10. září 2027
|Ústní a profilové zkoušky
|1. až 20. září 2027
Co ještě není přesně stanoveno?
Přesný rozpis po dnech a hodinách (kdy se píše čeština, matematika nebo cizí jazyk) bude znám v polovině ledna 2027. Přesná data ústních zkoušek vám dá vědět ředitel vaší školy nejpozději dva měsíce předem.
Jak vypadají didakťáky a kolik bodů musíte dát?
Státní část maturity se skládá z didaktických testů. Povinná je čeština, k té si vybíráte buď matematiku, nebo cizí jazyk.
- Český jazyk a literatura: Čas 85 minut (pro úspěch musíte dát min. 44 %).
- Cizí jazyk: Čas 120 minut (minimum je 44 %).
- Matematika: Čas 135 minut (stačí získat 33 %).
- Matematika rozšiřující: Nepovinný test na 150 minut (hranice je 33 %).
- Profilová (školní) část: Záleží plně na vaší škole – skládá se z ústních zkoušek, slohovek nebo praktických projektů.
Pozor na výběr předmětů
Předměty, které si napíšete do přihlášky v prosinci, už nejde měnit. Platí i v případě, že byste šli na opravný termín.
Pravidla maturity 2027 a status studenta
- Bez vysvědčení to nejde: K maturitě vás pustí jen v případě, že úspěšně dokončíte ročník. Všechny známky musíte uzavřít do 30. dubna 2027.
- Status studenta po maturitě: Po úspěšném složení maturity v jarním termínu vám status studenta trvá automaticky až do 31. srpna. Zdravotní pojištění za vás přes prázdniny platí stát bez ohledu na to, zda pokračujete na vysokou školu.
- Kolik máte pokusů: Na každou zkoušku máte celkem 3 pokusy (1 řádný + 2 opravné). Všechno musíte stihnout dokončit nejpozději do 5 let od chvíle, kdy jste úspěšně dokončili poslední ročník vzdělávání.