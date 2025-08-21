Maturita 2026: Důležité termíny a aktuální informace. Na co se připravit?

Pro tisíce studentů je maturitní zkouška mezníkem, který otevírá dveře k dalšímu vzdělávání nebo na trh práce. Připravili jsme pro vás kompletní přehled, abyste věděli, co vás v nadcházejícím školním roce čeká.
Maturita 2026 má svá pevná pravidla a termíny, které by měl znát každý budoucí absolvent i jeho rodiče.

Volba předmětů při řádné přihlášce zůstává stejná i pro opravné a náhradní zkoušky.

Kdy a jak se přihlásit k maturitě? Přihlášení k maturitní zkoušce má jasná pravidla. Přihlášku je potřeba odevzdat řediteli své školy, a to nejpozději do 1. prosince 2025. V případě skládání maturitní zkoušky až v podzimním termínu je lhůta pro přihlášku do 25. června 2026.

Struktura maturity a didaktické testy

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní).

Společná část je tvořena výhradně didaktickými testy. Povinný je test z českého jazyka a literatury. K němu si pak volíte buď matematiku, nebo cizí jazyk. Nepovinnou volbou zůstává matematika rozšiřující.

Profilová část je v režii každé školy. Ředitel školy určí, z jakých předmětů budou studenti dané školy maturovat, a stanoví konkrétní podobu zkoušek – obvykle se jedná o ústní zkoušky, písemné práce nebo praktické zkoušky. Tyto zkoušky se budou konat v květnu nebo červnu, po složení státní části.

Kdy jsou maturity 2026?

Didaktické testy v jarním termínu se budou konat v rozmezí od 4. do 7. května 2026. Přesný rozvrh testů, tedy který den budete psát konkrétní předmět, bude zveřejněn později ministerstvem školství.

Kolik času je na didakťák a jak se hodnotí?

  • Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut.
  • Test z matematiky trvá 135 minut.
  • Test z cizího jazyka trvá 120 minut.

Hodnocení didaktických testů je jednoduché – buď uspějete, nebo neuspějete. K úspěšnému složení potřebujete získat u testu z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka alespoň 44 % a u testu z matematiky a matematiky rozšiřující alespoň 33 %.

Kdy se předává maturitní vysvědčení 2026?

Ročníkové vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku se rozdává v dubnu, těsně před zahájením didaktických testů.

Maturitní vysvědčení se dostává až po úspěšném složení celé maturitní zkoušky. Přesně den po složení maturity přestanete být studentem školy.

Status studenta

  • Konec studia = den vykonání maturitní zkoušky.
  • Pokud maturant pokračuje dál (VŠ, VOŠ, jiná SŠ), stát uznává prázdniny do 31. srpna jako dobu studia.
  • Pokud nikam nepokračuje → status studenta končí okamžitě po maturitě.

Jak je to se slevou na dítě, když ukončí školu, nebo dál studuje

Kdy není žák připuštěn k maturitě

Nejdůležitějším pravidlem je, že k maturitě nemůže být připuštěn ten, kdo neukončil poslední ročník školy. Pokud by se to stalo, student nemůže konat žádné další části zkoušky po 30. dubnu. Úspěšně složené části mu ale zůstávají pro podzimní termín.

Každou zkoušku (ať už státní, nebo profilovou) je možné zkoušet maximálně třikrát – jeden řádný a dva opravné pokusy. Celou maturitu je nutné dokončit do 5 let od ukončení posledního ročníku. V případě nespokojenosti s výsledkem didaktického testu má student právo požádat o přezkum, který vyřizuje ministerstvo školství.

Co se mění od roku 2026?

Od roku 2026 se chystají změny hlavně v profilové části maturity. Diskutuje se o tom, že by část zkoušky mohla nahradit například absolventská práce s obhajobou, což má posílit praktické dovednosti studentů. Rovněž se řeší možnost uznávání mezinárodních jazykových certifikátů jako náhrady za profilovou zkoušku z cizího jazyka.

Novela školského zákona 2025: bakalářka u maturity, slučování a psycholog v každé škole

Tyto změny mají za cíl lépe propojit školní prostředí s potřebami trhu práce. Uvidíme tedy, co novinky v maturitě 2026 skutečně přinesou.

