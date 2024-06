Češtinu i matematiku zvládli maturanti letos lépe, v angličtině se zhoršili

K jarnímu termínu státní maturity se podle dat CERMAT přihlásilo 83,5 tisíce maturantů. Vůbec poprvé ke zkoušce šlo 77,3 tisíce z nich, zbytek skládal buď opravnou zkoušku, nebo v odloženém řádném termínu. Téměř 1700 žáků státní zkoušku skládat nemuselo a přihlásilo se jen ke školní části.

Studenti maturitních oborů byli letos ve společné části zkoušky nejúspěšnější za posledních deset let. Z češtiny činí čistá neúspěšnost prvomaturnatů letos 2,6 %, pod tři procenta přitom naposledy klesla v roce 2014, kdy neuspělo 2,4 % prvomaturantů. Ještě v loňském roce státní zkoušku nesložilo téměř 6 % studentů, v covidovém roce 2020 ji nezvládlo přes 13 % žáků.

Nejnižší neúspěšnost 1,6 % zaznamenal CERMAT tradičně v Praze, naopak největší problémy dělala maturita žákům v Ústeckém kraji, kde ji nesložila téměř 4 % žáků.

Studenti čekali obtížnější úlohy. „Šlo to překvapivě dobře, čekala jsem to o dost horší na základě toho, co bylo v testech z minulých let. I bez přípravy by to šlo. Jako obvykle jsem si musela dávat pozor, co čtu. Byly tam nějaké otázky na české literární autory, to jsem trošičku nevěděla, ale nebylo jich moc,“ hodnotí maturitní zkoušku z češtiny studentka Veronika z pražského gymnázia Na Zatlance.

Příliš lehká matematika

Zkoušku z češtiny museli maturanti skládat povinně, jako další předmět si mohli vybírat mezi matematikou a cizím jazykem, kde tradičně většina volí angličtinu. Matematiku si letos zvolilo více než 13 tisíc žáků maturitních oborů.

Podle pedagogů byly didaktické testy příliš lehké. „Nejdříve jsem myslel, že koukám na test pro devátou třídu. Je to opravdu o hodně jednodušší než maturity z předchozích let. Nevím, jestli je to správně,“ řekl iDNES.cz například učitel matematiky z opavského gymnázia Adam Šťastný.

Souhlasí s ním i učitelka matematiky a fyziky na pražském gymnáziu Jana Palacha Marta Šíbová. „Test byl obvykle cermaťácký. Pro gymnazisty dost lehký, ale nevím jak si poradili studenti škol, kde se učí minimální počet hodin matematiky dle rámcového vzdělávacího plánu,“ míní pedagožka.

Právě v matematice maturanti poskočili nejvíce. Ještě vloni činila celková neúspěšnost prvomaturantů více než 12 %, letos jich neuspělo jen necelých 5 %. To je nejnižší neúspěšnost ve společné zkoušce z matematiky vůbec. V letech 2013 až 2018 byla neúspěšnost vždy vyšší než 20 % v dalších letech pokaždé přesáhla 10 %.

I z matematiky byly prvomaturanti podle dat CERMAT nejlepší v hlavním městě, kde test nezvládlo jen 2,7 %. Nejvyšší byla neúspěšnost znovu v Ústeckém kraji, neuspělo 9,2 % studentů.

Propad v angličtině

Naopak v angličtině si prvomaturanti pohoršili. Zvolilo si ji téměř 57 tisíc studentů. Celková neúspěšnost stoupla oproti loňsku z 2,9 % na 3,6 %. Po zkoušce si studenti chválili, že byla jednoduchá. „Bylo to hodně jednoduché, ale chodím na angličtinu do vyšší skupiny, mám úroveň C1 možná C2 a maturita Cermatu je tak na úrovni B1, B2,“ řekla iDNES.cz An z pražského gymnázia.

Sdílela s ní názor její spolužačka Radana. „Čekala jsem test těžší. Připravovala jsem se pomocí zadání z minulých maturit a jsem taky v nejlepší skupině, tak možná to bude i tím, ale Cermat používá opravdu hodně jednoduchou angličtinu a všechno je jasné. Řekla bych, že to byla dávačka,“ smála se studentka.

Pražským maturantům se v angličtině vedlo dobře, neuspělo jen 2,1 % z nich, nejhůře si v angličtině vedli studenti z Vysočiny, kde bude muset zkoušku složit znova 4,8 % z nich.

Druhou šanci letošní maturanti dostanou na začátku září, kdy budou v období mezi 1. a 10. probíhat druhé pokusy didaktických testů.