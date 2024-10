Je to takový... nepěkná věc. Velvyslanec jde na Cimrmany, osvěžil si hlášky

„O víkendu se chystám do Divadla Járy Cimrmana. A tak mě můj tým upozornil, že bych si měl osvěžit hlášky tohoto českého velikána,“ začíná Matt Field svůj minutový příspěvek na Facebooku britské ambasády.

„Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích,“ startuje ambasador výčet hlášek v českém jazyce. „Každý Brit tomu rozumí,“ glosuje vzápětí Cimrmanův odhalený nápis z malby na zdi v provozovně U Sirotků v semináři hry Posel z Liptákova.

„Ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta?,“ zarazí se u další hlášky ze hry Záskok a nechá si „naoko“ vysvětlit, co je to Vlasta. Když mu asistentka sdělí, že Vlasta je jméno, jen přikývne a ihned ví, že jméno se v Česku používá v mužské i ženské podobě. „To je jako u nás Chris nebo Pat. Ale je tam postav jak na orloji,“ pokračuje další „nepřipravenou“ hláškou ze Záskoku.

Poslední hlášku si vypůjčil z Vyšetřování ztráty třídní knihy. „Je to takový ošklivý a zlý... nepěkná věc,“ zamyslí se a dodá. „To se stává i mně, czech is hard,“ usměje se a vyzve čtenáře, aby mu do komentáře napsali své oblíbené hlášky.

Ambasáda video zveřejnila jako připomínku oslav pátečního 10. výročí Cimrman English Theatre, které na prknech žižkovského divadla šíří „pokračující odkaz Járy Cimrmana mezi anglicky mluvící publikum v České republice i v zahraničí jako profesionální společnost provádějící věrné reprodukce děl Cimrmana, Svěráka a Smoljaka,“ píše se na webu divadla .

V červenci fandil na ambasádě

Field loni před Vánoci Loni v rozhovoru pro Lidové noviny přiznal, že postavu Járy Cimrnana před svým příjezdem do Prahy neznal, ale že o něm četl jako o „největším Čechovi,“ a chvíli mu trvalo, než pochopil, že jde o vtip. „Ale přesně takový vtip by mohli udělat Britové,“ prohlásil tehdy s tím, že Cimrman by mohl být britským vynálezem, stejně jako britští Monty Python českým.

Field je velvyslancem v Česku od ledna 2023. Už tehdy se Čechům vtipně představil hláškou ze zahrady britské ambasády. „Ahoj, jsem Matt a jsem tu novej,“ prohlásil. V letošním roce se před hokejovým mistrovstvím světa v Praze a Ostravě připomněl scénkou z kabiny a z ledové plochy, kterou natočil se svým americkým kolegou.

V červenci pak spolu se španělskou velvyslankyní sledovali na britském velvyslanectví finále fotbalového Eura, které Angličané prohráli 1:2.