Recepce k oficiálním narozeninám britského krále se na pražské ambasádě letos nesla i v duchu blížícího se loučení. Fieldovi na konci roku vyprší mandát, a šlo tak pravděpodobně o jeho poslední oslavu králových narozenin v roli britského velvyslance v Česku.
Hosty přivítal ve stylu, který je pro něj v Praze už dobře známý: kombinací diplomatického sdělení, sebeironie a češtiny, kterou se 49letý Brit nebojí používat.
„Zlepšil jsem se, že?“ zeptal se na úvod česky přítomných. Následně připomněl, že oslavenec se recepce opět neúčastní. Král, který „nikdy nechodí na vlastní oslavy“, podle něj „zase nedorazil“. Podstatné prý ale bylo, že dorazili hosté.
Field v projevu připomněl, že Británie a Česko jsou partnery v energetice, obraně, byznysu i kultuře. Zmínil spolupráci Rolls-Royce a ČEZ na nové generaci jaderné energetiky i společnou podporu Ukrajiny. Právě svoboda a partnerství jsou podle něj tím, co Rusko vnímá jako hrozbu. „Stojíme za Ukrajinou,“ řekl česky.
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Vážnější pasáže ale rychle střídal humor. Když mluvil o obchodních vazbách, narážel na převzetí britské pošty českým investorem Danielem Křetínským. „Zlaté české ručičky převzaly britskou poštu. Třeba teď začne chodit včas,“ prohlásil za smíchu publika.
Neodpustil si ani sportovní srovnání. Češi podle něj sbírají medaile ve fyzicky náročných disciplínách, například v rychlobruslení. Britové prý dávají přednost pomalejším sportům, jako je curling, případně těm, „u kterých se dá ležet“, tedy skeletonu.
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Závěr věnoval 80. výročí působení Britské rady v Praze i vlastní zkušenosti s češtinou. Studentům angličtiny by se prý omluvil za britskou gramatiku a výslovnost, po čtyřech letech učení češtiny si to ale rozmyslel.