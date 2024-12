Ty jsou, co? Britský velvyslanec popřál k Vánocům videem jako z Pelíšků

Netradiční přání pro ambasadorovy příznivce, které se inspiruje českým populárním filmem Pelíšky, začíná listováním v kuchařce od Magdaleny Dobromily Rettigové. Field v ní hledá, jak správně připravit kapra. „Oškrab a trhni kapra. Rozsekej ho na kusy,“ čte velvyslanec s údivem. Poté ještě zhlédne pár internetových tutoriálů.

„Copak ty bys dokázal zabít kapra?“ táže se ho jeho žena, když má dojít na věc. Otázka je přitom známá všem znalcům Pelíšků, velvyslancova manželka má navíc stejný účes, jako Simona Stašová, když se takto ptá svého filmového manžela.

Field sám uznává, že to nezvládne, a kapr tak zůstává ve vaně. „Dáme si krocana, jako vždycky,“ říká manželka. Krocan je tradičním vánočním pokrmem ve Velké Británii.

Po zdobení stromečku a štědrovečerní večeři přichází u rodiny velvyslance na řadu samotná nadílka. Jeho paní rozbalí dárek který jí sám Field významně podává. „Díky,“ vychrlí se sebe, neskrývá však pocit zklamání. Její manžel jí totiž nadělil ponožky s motivem sandálů. „Ty jsou, co?“ uvádí Field vítězoslavně stejně jako herec Miroslav Donutil v Pelíškách.

Vytouženého kapra se však velvyslanec přeci jen dočká. Přinesl mu ho totiž Ježíšek. „Ať i vám Ježíšek nadělí, co si přejete, krásné Vánoce,“ popřál všem svým českým příznivcům, které si za dva roky ve funkci získal jedinečným humorem.

Má rád i Cimrmana a fandí sportovcům

Britský velvyslanec je svým smyslem pro humor opravdu vyhlášený. V říjnu například přiznal, že je velký fanoušek Járy Cimrmana a ve videu zopakoval některé jeho legendární hlášky.

„Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích,“ startuje ambasador výčet hlášek v českém jazyce. „Každý Brit tomu rozumí,“ glosuje vzápětí Cimrmanův odhalený nápis z malby na zdi v provozovně U Sirotků v semináři hry Posel z Liptákova.

Field loni před Vánoci v rozhovoru pro Lidové noviny přiznal, že postavu Járy Cimrmana před svým příjezdem do Prahy neznal, ale že o něm četl jako o „největším Čechovi,“ a chvíli mu trvalo, než pochopil, že jde o vtip. „Ale přesně takový vtip by mohli udělat Britové,“ prohlásil tehdy s tím, že Cimrman by mohl být britským vynálezem, stejně jako britští Monty Python českým.

Field je velvyslancem v Česku od ledna 2023. Už tehdy se Čechům vtipně představil hláškou ze zahrady britské ambasády. „Ahoj, jsem Matt a jsem tu novej,“ prohlásil. V letošním roce se před hokejovým mistrovstvím světa v Praze a Ostravě připomněl scénkou z kabiny a z ledové plochy, kterou natočil se svým americkým kolegou.

V červenci pak Field společně se španělskou velvyslankyní sledoval na britském velvyslanectví finále fotbalového Eura, které Angličané prohráli 1:2.