Brexit už přináší výhody. Britský velvyslanec o odchodu z EU i Česku

Váš příchod do Česka provázela úspěšná a oceňovaná kampaň s hláškou „jsem tu novej“. Vypadá to, že jste po dvou letech mezi Čechy celkem zapadl, nebo se mýlím?

Ano, cítím se tu jako doma. Mám za sebou první polovinu svého pobytu tady na ambasádě, utíká to hrozně rychle. Naše rodina se v Praze usadila a začali jsme objevovat i další části republiky. Z profesních věcí vyzdvihnu dohodu Rolls-Royce a ČEZ o spolupráci ve vývoji malého modulárního reaktoru. Je to obrovský projekt, chystáme se společně vybudovat novou technologii, špičkovou budoucnost energetiky. Jsem z toho nadšený.

Chceme, aby válka na skončila. Otázkou ale je, za jakých podmínek. Musí to být taková dohoda, se kterou budou Ukrajinci souhlasit, bude trvalá a nepovzbudí Rusko k napadení dalších evropských států.