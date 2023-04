Bulíř: Na Ukrajině mě chtěli odstranit. Věří, že jsem proruský dezinformátor

Před několika týdny jste se vrátil z Ukrajiny. K jaké jednotce jste se tam připojil?

Toto bych nechal z důvodu policejního šetření mého napadení aktuálně bez komentáře.

Můžete alespoň přiblížit, v jakých místech jste působil?

Západní a východní Ukrajina. Dál bych to nespecifikoval.

Mnozí Češi bojující na Ukrajině vás nařkli z toho, že jste nebyl nasazený na frontě – jak jste vaši cestu prezentoval, ale fungoval jste v zázemí armády. Jak jste tedy v armádě pomáhal?

Ani to nechci konkretizovat. Ale na frontě jsem byl.

Z jakého důvodu jste tam odjel?

Důvod byl stejný jako v rámci mé první cesty. Chtěl jsem ze své vlastní vůle pomoci Ukrajině. Mnoho lidí nechápe, že já nestojím za ukrajinskou vládou, nýbrž za obyčejnými lidmi. Trpí tam obyčejní lidé, kteří se svou obyčejností neliší od té naší. A nechtít jim pomoci s odůvodněním „protože Zelenskyj“ je stejné, jako by někdo nechtěl pomoci při napadení nám s odůvodněním, „protože Fiala“.

Útok Ruska odsuzuji stejně jako jsem vždy odsuzoval útoky Spojených států při „vývozu“ jejich hodnot na Blízký východ. V tomto ohledu zůstávám konzistentní.

Rozkrádání západní pomoci na Ukrajině

Ve svých videích jste však nabádal, ať lidé neposílají peníze na Ukrajinu, protože je vojáci v některých případech rozkrádají. To nevypadá jako snaha o pomoc.

Chtěl jsem ukázat, že lze být k Ukrajině konstruktivně kritický a přesto jí pomáhat. Nechť si o Ukrajině myslí, kdo chce, co chce, ale za prvé je to napadená země a za druhé je i v českém zájmu, aby vyhrála. Už jen proto, aby se těch několik stovek tisíc Ukrajinců, kteří jsou u nás, mohlo vrátit domů.

Vraťme se k vašemu vzkazu. Na základě čeho jste usoudil, že na Ukrajině mizí peníze, které tam proudí jako pomoc ve válce?

Vůbec si nevybavuji, že bych použil obrat, který mi podsouváte. Každopádně budeme-li se bavit o mém videu, které to odstartovalo, tak v něm dost jasně říkám, že jsem pro vytvoření komise, která by dohlížela, kam české peníze jdou.

Skutečně si myslíte, že Ukrajinci rozkládají peníze na pomoc s válkou?

Ve svém videu, o kterém je řeč, jsem nic takového neřekl. Já osobně korupci na Ukrajině nezažil, byť jsem někdy byl na vážkách. Potkal jsem tam taky mnoho lidí, kteří mají různé osobní zkušenosti s korupcí na Ukrajině.

Dle oficiálních zdrojů byla korupce na Ukrajině již před válkou, takže by bylo myslím dosti pošetilé si myslet, že s válkou korupce zmizela za situace, kdy došlo k deaktivaci několika protikorupčních opatření. Například povinnost poslanců deklarovat svůj majetek. Před válkou to bylo povinné, teď je to nepovinné a víte kolik poslanců deklarovalo výši příjmů a svůj majetek? 28 ze 410. To asi už o něčem svědčí, ne?

„Útok inicioval Zdechovský“

Právě vaše kritika Ukrajinců, kteří jsou nyní ve válce s Ruskem, naštvala vaše kolegy, kteří vás na to konto napadli. Vy však tvrdíte, že útok inicioval europoslanec Tomáš Zdechovský. Proč si to myslíte?

Za kolegy bych je neoznačoval, jelikož můj důvod byl pomáhat, jejich si vydělat peníze. Dle mého osobního názoru Tomáš Zdechovský celé toto podnítil, když o mně na svém účtu uváděl často přímo lživá tvrzení.

Nikdy jsem neřekl, že by útok zorganizoval. Považuji ho ale za jednoho z významných iniciátorů celé události. Svými neověřenými a neuváženými informacemi, které publikoval na sociálních sítích, celou „mašinérii“ zjevně rozpoutal. Dle našeho názoru svým jednáním před útokem, i po něm, mohl spáchat trestný čin. Ale to ať prověří policie.

Přišel jste někdy dříve do kontaktu s Tomášem Zdechovským?

Ano, několikrát přes sociální sítě. Docházelo mezi námi k výměně názorů, tehdy ještě na slušné úrovni. Bylo tak pro mne úsměvné, když pan Zdechovský po celém incidentu začal tvrdit, že o mě vlastně do té doby nikdy neslyšel a neznal mě.

A ještě úsměvnější bylo, když začal naše dřívější diskuze na své stránce mazat, včetně jeho dalších výroků na mou adresu, jako různé podněcování k násilí či vulgarismy, kterými mou osobu častoval, jak už jsem řekl.

Jaká zranění jste při útoku, o kterém se bavíme, utrpěl?

V tuto chvíli to nebudu komentovat.

Reakce europoslance Tomáše Zdechovského „Pan Bulíř je prvotřídní dezinformátor, který šířil lži o Ukrajině. Psala o tom snad všechna seriózní média. Jeho lživá videa pochopitelně rozlítila české bojovníky, kteří ho fyzicky napadli. Pan Bulíř z toho chtěl vytěžit co nejvíc, a proto obvinil mě, že jsem napadení inicioval. Tohle si může myslet jen nemocný člověk. Nikdy bych se k takovému činu nesnížil. K žádnému násilí jsem nikdy nikoho nevyzýval.

Okamžitě jsem se proti jeho lži ohradil, ale to už převzala dezinformační scéna. Na základě této lži mi začaly chodit od jeho příznivců výhrůžky smrtí, které nyní prošetřuje policie.

Bulíře jsem do jeho slavného videa, kdy mě vyzval, ať jedu na Ukrajinu, vůbec neznal. Já na ní mimochodem několikrát od vypuknutí konfliktu byl. Až poté jsem se k němu vyjádřil na sociálních sítích, jinak bych ho vůbec nekomentoval.

A pokud vím, on na mou oficiální FB stránku nepsal. Připravuji celou řadu dalších právních kroků, protože takové lži si líbit opravdu nenechám. Místo toho, aby zpytoval své svědomí, pokračuje ve svých fantasmagoriích. Využívá pozornosti médií a snaží se na tom vydělat.“ Tomáš Zdechovský pro iDNES.cz

Návrat do Česka

Po příjezdu zpět do České republiky jste nařkl český konzulát, že vám nepomohl s návratem. Jak jste se tedy zpět do Česka dostal?

Nařkl je silně zavádějící výraz, spíše jsem konstatoval, že se tak stalo. Do republiky jsem se dostal díky několika úžasným lidem. Byl jsem požádán, ať je nikde nezmiňuji, jelikož se bojí o své životy i práci vzhledem k tomu, jakou nenávistnou a dezinformační kampaň u nás média rozpoutala směrem k mojí osobě.

Posílal jste na konzulát žádost o pomoc?

Kontaktovala je ze své vlastní iniciativy má kamarádka a konzulát následně kontaktoval mě.

Přišla vám z konzulátu, který podle svého vyjádření nemá povinnost pomoci člověku, který se dokáže do vlasti dostat sám, nějaká odpověď?

Ano, jak jsem již řekl. Problém byl v tom, že situace byla taková, že jsem se do vlasti z daného místa neměl možnost, jak dostat, a to za situace, kdy díky českým médiím, která bez toho, aniž by mě kontaktovala, rozjela lživou kampaň založenou čistě na tvrzení útočníků, jsem byl opět ohrožen na životě, tentokrát ze strany Ukrajinců. Vyjádření konzulátu považuji za alibistické. Má své povinnosti a těch se rozhodně nedržel. Řeší to můj advokát.

Přemýšlíte o tom, že se na Ukrajinu opět vrátíte?

Kvůli médiím to není možné. Ukrajinci bezmezně věří západnímu tisku, protože se domnívají, že vše od nich na západ je ideální a pravdivé. Pokud o mně český tisk začne šířit narativ říkající, že jsem „proruský dezinformátor“ na základě smyšleného tvrzení o tom, co jsem měl říct, ačkoliv jsem to nikdy neřekl, nemají důvod si myslet opak.

Byla tam chvíle, respektive úsek několika dní, kdy jsem přesvědčen, že se řešilo, jak se mnou naloží, zda mě v uvozovkách jen zmlátí či mě třeba i zcela odstraní. Nemám jim to však za zlé, jelikož v jejich očích jsem byl prorusky zaměřený člověk. Můj názor na obyčejné Ukrajince na Ukrajině se nezměnil, jelikož zkušenosti s nimi jsou veskrze pozitivní.