Ženám s mateřstvím radí hlavně „ty internety“. Pomoct by mohla nová aplikace

„Po narození svého prvního syna jsem hledala informace na internetu. Hned ze začátku jsem ale počítala s tím, že jich najdu spoustu protichůdných. Bylo pro mě důležité myslet kriticky a sledovat, o co se argumenty opírají,“ řekla pro iDNES.cz maminka Veronika z Brna.

„Jakožto maminka nedonošeného miminka jsem se musela opravdu hodně zajímat o to, co je relevantní a co ne,“ dodala.

Podobně jsou na tom i ostatní matky. Podle průzkumu se až 70 procent matek dětí ve věku do 3 let množstvím informací cítí přehlceno a 62 procent nevěří, že jsou důvěryhodné.

Největší problém nastává, například když dítě onemocní nebo když rodiče potřebují zjistit něco ohledně duševního zdraví či výchovy. Dle průzkumu si tak 72 procent Češek informace hledá pomocí Google a relevantní zdroje vybírá ručně.

„V těhotenství jsem pořád jela ‚ty internety‘, protože informace od gynekoložky byly nedostatečné a já jsem potřebovala zjistit, jestli je všechno to, co prožívám, normální,“ říká Iveta, mladá maminka z Prahy.

„Někdy na mě vyskakovaly vyloženě hlouposti, které by mohly být i nebezpečné, kdyby je někdo vzal vážně. Chápu, že vybrat informace je hrozně těžké, tak nikoho nesoudím. Je to tak v poslední době snad se vším,“ dodává.

Řešení může nabídnout „seznamka pro matky“

Řešení pro ženy, které jsou na tom podobně, by mohla být informační platforma složené z ověřených informací a rad odbornic a odborníků. Právě takovou by se mohla stát aplikace Mamio, která dosud slouží jako jakási „seznamka“ pro matky.

V novém průvodci ženy naleznou na jednom místě rychlá doporučení s ohledem na věk a vývojové milníky dítěte, ale i pro problémy, které samy řeší – třeba témata věnující se jejich tělu, partnerským vztahům ale i financím, práci a mateřství.

mamio_appka A také seznamka pro mámy podle zájmů či lokality, rady a tipy od odborníků a mega dávka mateřské podpory.



Mít aplikaci Mamio se vyplatí.



#mama #mamio #maminka #miminko #mimi #tehu #tehotenstvi #porod #aplikace #appka #promamy #promaminky #aplikacepromamy #seznamka #seznamse #kamaradka #pratelstvi #podpora oblíbit sdílet odpovědět uložit

Novinku v aplikaci si chválí kaligrafka Lucie Špatenková, která aplikaci Mamio používá od narození svého prvního miminka. „Jsem moc ráda, že nyní, kromě propojování s dalšími maminkami, které řeší podobná úskalí jako já, mám v aplikaci i praktického průvodce s radami a tipy, které se týkají vývoje mé dcery pro každý měsíc,“ uvedla.

Podle Höllge je aplikace mezi uživatelkami prozatím nejoblíbenější psychomotorický průvodce. „Mámy zde nacházejí informace podle věku jejich dítěte dozvídají se, jak se dítě vyvíjí, jak komunikuje, jaké aktivity s ním dělat, jaké jídlo a spánek potřebuje či na co si dát pozor,“ uvedla Höllge.

Průvodce mateřstvím slouží také jako deník, ve kterém mohou matky skrze fotky i zaznamenávání milníků mapovat vývoj svého potomka. Höllge dodala, že má aplikace v plánu vytvořit také sekci, kde si mámy budou navzájem vyměňovat typy na osvědčené produkty.

„Všude na sociálních sítích na nás vyskakují reklamy a doporučení na ‚nejlepší‘ a ,nejekologičtější‘ produkty. A my chceme pro děti to nejlepší, tak si toho samozřejmě všímáme,“ dodává Veronika. „Na druhou stranu vím, že je nutné to zase, jako všechno, podrobit kritickému myšlení. Občas už je toho ale moc,“ uzavřela.