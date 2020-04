Kdy otevřou školky? Nejpozději na konci května, na tahu je ministerstvo

Ministerstvo školství uvedlo, že školám i školkám dodá hygienická doporučení nejpozději během příštího týdne. Už nyní je ale jasné, že děti do 7 let v mateřských školách nebo dětských skupinách nebudou muset mít zakrytý obličej. Vláda zároveň kývla na to, že se 11. května kromě maturantů do lavic vrátí i deváťáci.

Mateřské školky v rámci vládních nařízení zavřené nebyly, ministr školství to však doporučoval. Zřizovatelé tak většinou učinili buď sami, nebo k tomu vyzvali jednotlivé ředitele.

Školky otevřou v květnu

Nejzazším termínem pro znovuotevření mateřských škol je 25. květen. Předškolní péče by se měla znovu rozjet za předem stanovených podmínek doporučených ministerstvem zdravotnictví. Zřizovatelé rovněž řeší nejasnosti kolem vydávání ošetřovného.

Dosud zůstala otevřena pouze ta zařízení, v nichž pečovatelé hlídali děti členů záchranných složek. Pokud by chtěly, otevřeno mohly mít také soukromé mateřské školy.

„Je připraven materiál do rady města, kterým ředitelky dostanou souhlas zřizovatele obnovit přerušený provoz. MŠ bychom rádi otevřeli ještě před termínem nástupu prvostupňových dětí do ZŠ,“ uvedl pro iDNES náměstek libereckého primátora pro školství Ivan Langer.



Podobně jsou na tom v Brně, kde se počítalo s otevřením školek po skončení nouzového stavu. Jelikož byl však prodloužen do 17. května, rada města bude ještě řešit, zda neotevřít dřív.

„Předpoklad byl, že budou školky zavřené po dobu nouzového stavu. Ten se momentálně prodloužil, a proto se rada města dohodla, že se tím bude zabývat na dalším zasedání s tím, že by byla možnost otevřít školky dříve,“ sdělil tiskový mluvčí Brna.

Čekat s otevíráním školek nechce ani městská část Praha 7. „Mateřské i základní školy chceme otevřít co nejdříve. Potíž je v tom, že vláda neřeší fakt, že pokud otevřeme mateřskou školu, všichni rodiče dětí, které do školky chodí, přijdou o ošetřovačku. Apelujeme na vládu, aby tyto problémy urychleně vyřešila,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.



Někteří zřizovatelé považují za ideální termín 25. květen, kdy se otevřou první stupně základních škol.

„Domnívám se, že společný termín otevření mateřských a základních škol je nejvhodnější s ohledem na organizaci návratu rodičů dětí zpět do práce a s ohledem na příznivý vývoj nákazy koronaviru v Praze 6. Naše školy a školky vybavíme bezdotykovými teploměry, stojany s dezinfekcí a dalšími ochrannými prostředky,“ sdělila Marie Kubíková, radní městské části pro školství. O stejném termínu rozhodli i radní v Plzni.

Čeká se na ministerstvo

V současné chvíli brání rozhodnutí o znovuotevření zavřených mateřských škol už jen absence hygienických pokynů od vlády. Obsahovat má podmínky, za jakých by měly školky fungovat.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

„Čekáme na pokyny MŠMT, vydat by je mělo na přelomu dubna a května. Potřebujeme vědět především to, zda budou v MŠ omezeny skupiny dětí, jaká budou hygienická pravidla v šatnách či jídelnách a podobně,“ říká náměstek Langer.

„Na druhou stranu nám to neřeší možné omezené počty zaměstnanců – může se stát, že personál staršího věku nebude chtít kvůli rizikům nastoupit a raději zůstane na neschopence. To by samozřejmě mělo vliv na počty dětí, pro které se daná MŠ otevře a tak dále,“ dodává.

Na hygienických pokynech pracuje ministerstvo zdravotnictví s epidemiology. Ministerstvo školství uvedlo, že manuál poskytne mateřským, základním a středním školám nejpozději během příštího týdne.

Spolu s otevřením mateřských škol také vyvstává otázka ošetřovného, na kterou upozorňuje starosta Prahy 7. Zřizovatelé mateřských škol by uvítali pomoc vlády i v některých dalších ohledech.

„Ze strany vlády potřebujeme vyřešit problém ošetřovačky pro rodiče, kteří děti do školky posílat nemusí, a jasné pokyny hygieniků a epidemiologů, za kterých je možné školy a školky otevřít. Na ty nyní čekáme, jsou přislíbeny do konce dubna, ale zatím nepřišly,“ říká tiskový mluvčí městské části Martin Vokuš.

„Pomoc od vlády bychom uvítali i při zabezpečení dodávek jednorázových roušek a dezinfekčních gelů, které budou ve zvýšené míře potřeba vzhledem k věku dětí a specifičnosti problémů spojených se vzděláváním takto malých dětí, které upřednostňují úzké sociální kontakty,“ doplňuje radní Prahy 6 pro školství Kubíková.