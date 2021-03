Školky byly připravené i bez manuálu. S distanční výukou počítaly už od jara

„Manuál máme od září. Když byla nějaká mateřská škola nebo třída v karanténě, už podle něj jela,“ uvedla Toflová. Princip je podle ní v aktualizovaném manuálu stejný, některé věci jsou jen upřesněné a podrobnější, ale nic zásadně nového neobsahuje.



Jak uvádí oba manuály, těžiště vzdělávání se v distanční výuce přesouvá na dostatek tipů na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby a podobně.



„Distanční vzdělávání by mělo být založeno zejména na komunikaci učitele a rodičů a na občasný kontakt dítěte s paní učitelkou. U takto malých dětí není vhodné vést synchronní on-line vzdělávání či komunikaci déle než 30 minut týdně,“ dodává pak manuál.



Některé školky již s distanční výukou zkušenosti mají, když byla některá ze tříd či celá instituce v karanténě, další se na ni připravují už od minulého jara. „Tedy se pro mnohé nejedná o novou situaci a se vzděláváním distančním způsobem již mají zkušenosti,“ potvrdila mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová.



„Zřídili jsme e-mail pro každou třídu, kam rodičům zasíláme materiály. Jinak máme i uzavřenou skupinu na Facebooku, kam se rodičům dávají aktuální informace a co se ten daný týden dělalo,“ přiblížila pedagožka Michaela Drkalová.



Dětem školka zasílá materiály, například písničky, básničky, cvičení, náměty, co dělat s dětmi venku, nějakou pohádku, pracovní list k tématu, co si můžou děti vyrobit. „Pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné, navíc zasíláme věci, které si myslíme, že ještě musí rozvíjet: náměty na logopedická cvičení, hry, grafomotorika a další“ popsala.



Učitelé nejsou na distanční výuku vybavení

Pedagogové však řeší problém s technikou. Většina z nich nemá k dispozici pracovní notebook, přes který by se mohli připojovat nebo připravovat materiály, musí tedy využívat svůj. Počítač také někdy není ani ve třídě. Mateřské školy totiž na rozdíl od základních škol peníze na toto vybavení nedostaly.

Distanční výuka předškoláků také znamená větší zapojení rodičů než v případě školáků. „Snažíme se odlehčit tuto nelehkou situaci a nezahlcujeme rodiče a děti zdlouhavými, nezáživnými úkoly. Připravujeme program pro všechny děti, který je potěší, namotivuje k činnosti, vzbuzuje zvídavost a rozvíjí je správným směrem,“ uvedla Zdena Moravcová ze školky Trivium Plus v Bystrém v Orlických horách.



Pro děti školka natáčí videa, vymýšlí příběhy, zakládá fotogalerii na Facebooku, aby se děti viděly. „Blíží se jaro a březen je měsícem knihy. To budou hlavní témata naší distanční výuky. Předškoláci obdrží poštou (aby to bylo pro ně zajímavé) speciální úkoly,“ přiblížila s tím, že ke komunikaci běžně používá e-mail či Facebook.

„Cílem naší distanční výuky je zůstat s dětmi i s rodiči v kontaktu a být v pohodě,“ uzavírá Moravcová.

Dobře nastavená struktura informací je podle MŠMT efektivní i při frekvenci rozesílání jednou až dvakrát týdně. „Nastavte si interně lhůtu pro odpovídání na zprávy rodičů, maximálně do dvou pracovních dnů. Pokud jako oficiální komunikační kanál určíte jakýkoli druh on-line služby, ošetřete případy, kdy rodič nemá potřebné vybavení či přístup k internetu,“ vysvětluje ministerstvo.



Kuchyně školek musí stále vařit

Problém podle Toflové z Pedagogické komory může tvořit skutečnost, že kuchyně mateřských škol by podle manuálu pořád měly pro děti vařit. „Měly by vařit dětem na distanční výuce stejně jako se to dělá na základních školách. Je šílené, když se během lockdownu v době oběda před školkou shromáždí několik desítek rodičů, kteří čekají na dotovaný oběd,“ podotkla.

Problém je to podle ní u malotřídek s menším počtem dětí, ale i u větších školek jako je ta její, do které dochází zhruba 250 dětí. „V době oběda se tam shromáždí třeba 75 rodičů a požadují oběd,“ uvedla.

Rozvoz obědů pak ve větších městech nepřipadá kvůli hygienickým standardům i logistice v úvahu. V době, kdy se zavře jedna třída nebo část školky, se výdej obědů rodičům podle ní zvládnout dá, ale nyní je naprosto odlišná situace.

Pro děti v režimu předškolního vzdělávání je distanční výuka, stejně jako dříve prezenční účast, povinná. Pokud se dítě nemůže výuky účastnit, musí mít neúčast řádně omluvenou stejným způsobem jako při běžné docházce.

O uzavření mateřských škol rozhodla vláda v pátek večer kvůli zhoršující se epidemické situaci v zemi. S uzavřením souhlasily i školské odbory. V provozu zůstanou jen základní a mateřské školy pro děti do 10 let zdravotníků a zaměstnanců Integrovaného záchranného systému.

„Situace se začala zhoršovat a je tak vážná, že prioritou je nezahlcení zdravotního systému,“ řekl v sobotu šéf odborů František Dobšík. Je však přesvědčený, že ředitelé dokážou rodiče dětí o uzavření škol a dalším postupu včas informovat.