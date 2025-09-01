Loni se narodilo pouze 84 tisíc dětí, nejméně od počátků měření v 18. století. Porodnost v Česku klesá dlouhodobě, ale v posledních třech letech se propadla razantně – o více než pětinu.
Do generace rodičů se nyní dostávají početně slabší ročníky ze začátku 90. let. A podle demografky Jitky Slabé z Národního institutu SYRI jsou ročníky 1995 až 2000 co do počtu ještě štíhlejší. A tak ani výhledově nepřijde pozitivní změna.
„V absolutních hodnotách nelze do budoucna očekávat výrazných nárůst počtu narozených dětí. Zatímco v roce 2021 byla úhrnná plodnost na jednu ženu 1,83 dítěte, loni to bylo pouze 1,37,“ vypočítává Slabá.
V současnosti nechodí do školky, kterou mají nejblíž, 40 tisíc dětí a 30 tisíc dokonce do školky nechodí vůbec, protože nejsou místa. Ovšem kvůli poklesu porodnosti už do roku 2027 bude oproti současnému stavu až 30 tisíc míst přebývat, upozorňuje nová studie agentury PAQ Research, kterou má iDNES.cz exkluzivně k dispozici. Zmíněných 30 tisíc je zhruba desetina současné kapacity školek.
Například v Semilech v Libereckém kraji před pár lety otevřeli opravenou školku za 105 milionů korun, jednu ze tří ve městě. I tam počty nových občánků setrvale klesají. V nejbližším okolí jsou školky zatím obsazené z 85 procent. A podle odhadu ministerstva školství se obsazenost už za dva roky propadne na 70 procent. A za další tři roky na 55 procent.
„Při plánování jsme hodně počítali s predikcemi, dívali jsme se na demografické křivky. Ale u nás do toho dlouhodobě zasahuje i odliv rodin směrem k Praze. Takže počty dětí se odhadují velmi obtížně. Naštěstí se nám v posledních letech mladé rodiny vrací, což by mohlo s počty dětí ve školkách pohnout v dobrém slova smyslu,“ doufá starostka Semil Lena Mlejnková (SLK).
Variantu uzavření jakékoli ze školek si zatím nepřipouští, nicméně přiznává, že nad budoucím využitím budov musí alespoň předběžně uvažovat. „Nabízí se třeba volnočasové využití,“ nastiňuje.
500 obcí bez nových dětí
Aktuálně chodí v Česku do školek asi 360 tisíc dětí, jejich počty se meziročně o několik tisícovek snižují. Navíc s novými pravidly pro odklady školní docházky bude v následujících třech letech odcházet na základky větší počet šestiletých dětí, protože získat rok ve školce „k dobru“ už nepůjde tak snadno jako doposud. Resort školství už dříve varoval, že do roku 2036 může počet dětí v mateřinkách klesnout až na pouhých 250 tisíc.
Analytik Jakub Stuchlík z organizace PAQ Research ale upozorňuje, že v některých obcích přesto budou potřebovat místa ve školkách ještě více, protože právě tam se budou mladé rodiny koncentrovat. „V 486 obcích se musí rychle najít způsob, jak zachránit školky kvůli úbytku dětí, zatímco 343 obcí čelí opačnému problému – nárůstu počtu dětí,“ vypočítává Stuchlík.
Nachystat se na budoucnost není pro vedení obcí nic jednoduchého, protože se i podle podpůrných materiálů a odhadů ministerstva školství nedá jednoznačně určit, jak to v dané obci dopadne. „Predikce porodnosti mají své limity. Aby udržely přesnost, dělají se na úrovni mikroregionu neboli obce s rozšířenou působností. To ale pro náš rozdrobený obecní systém s 3 525 zřizovateli na plánování kapacit nestačí,“ upozorňuje Stuchlík.
Problémy na západě i východě
S kolegy připravil mapu, kde si každý může zaměřit svou obec a sledovat v ní nárůsty počtu dětí za poslední tři roky, a to v čase. Podle něj se totiž dá předpokládat, že kolik dětí se za poslední tři roky narodilo, tolik jich v dalších třech letech bude do školky docházet.
Největší problém podle Stuchlíka budou mít tam, kde má mateřská škola kapacitu maximálně jedné či dvou tříd, tedy do 24 či 48 dětí. To se může týkat až pětiny obcí, nejvíce dětí ubývá v obcích těchto velikostí v Karlovarském, Libereckém, Zlínském a Olomouckém kraji.
Ovšem jsou i obce, kde řeší, jak kapacity ještě přidat, protože předpokládají nárůst počtu dětí. Je to i případ Karviné, která začne v příštím roce stavět novou školku ve čtvrti Louky. Bude z modulů, aby ji mohlo město podle potřeby jednoduše rozšířit.
„Je to atraktivní čtvrť pro mladé rodiny, kde nedávno skončila stavební uzávěra. Takže oproti všem trendům a poklesu porodnosti u nás budou místa ve školce potřeba. Kapacitu můžeme operativně rozšířit klidně na dvojnásobek,“ říká náměstek primátora pro školství Andrzej Bizoń (nestr. za SOCDEM).
Nezbytná je spolupráce
Jak šlamastyku s plánováním míst ve školkách vyřešit? Cestou může být spolupráce mezi obcemi.
„U nás v Ratměřicích jsme za rok a půl nepřivítali jediné novorozeně. Kapacity, protože jsme na vnitřní periferii středních Čech, byly v okolí vždycky volné. Ale realita je horší než všechny ministerské i krajské predikce. A propad nás ještě čeká, pokud se nezačnou ve velkém stěhovat mladé rodiny,“ popisuje starosta Ratměřic Viktor Liška (STAN).
„Nechci, aby nastaly boje o děti a zavírání školek a škol. Už nyní se sousedními obcemi spolupracujeme ve společenství obcí Voticko a mohli bychom se vydat třeba cestou společného ředitelství mateřské školy s pobočkami v různých obcích,“ nastiňuje Liška.
Podle analytika Stuchlíka je podobná spolupráce nebo přímo otvírání svazkových škol efektivní cestou. „Plánování a investice do míst ve školkách může trvat až tři roky, během nichž se situace může opět změnit, hlavně v případě obcí s nižšími desítkami dětí. Pokud budou obce spolupracovat, plánování bude stabilnější, protože rozdíly v počtech dětí nebudou tak velké,“ radí Stuchlík.