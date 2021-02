Školky mají od pondělí vyučovat distančně, nedostaly však instrukce

„Máme jen informaci, že mateřské školy musí distanční výuku poskytovat. Žádný manuál, který ministerstvo při podzimním uzavření poskytlo základním a středním školám, jsme však dosud neobdrželi,“ upozornil ještě v neděli dopoledne Sárközi.

Výuka v mateřských školách však podle něj nebude probíhat stejně jako na základních školách. „Nebude to jako na základce, kde jsou děti připojeni s učitelem online. Spíš to bude tak, že učitelé pošlou e-mailem rodičům pracovní listy, které si budou moci vytisknout, nebo námět na nějakou činnost, kterou by děti mohly dělat. Případně to dají i na webové stránky školy,“ vysvětlil prezident Pedagogické komory.



Jedním z problémů, který musejí ředitelé mateřských škol narychlo řešit, je nedostatečné vybavení učitelů. „Ukázalo se, že učitelé nemají ani služební notebook, což je celkem běžná pracovní pomůcka. Navíc by ho využili i v běžném provozu, mohli by na něm připravovat didaktické materiály nebo nějaké kartičky, které by pak dětem vytiskli.“



Mateřské školy totiž podle Sárköziho na podzim, na rozdíl od základních škol nedostaly peníze na počítače pro učitele. Ministerstvo školství v říjnu poslalo školám peníze podle počtu učitelů, konkrétně 20 tisíc korun na jednoho, celkově 1,28 miliardy korun.

„Ředitelé mateřských škol by tedy svým učitelům neměli říkat, že mají studijní volno nebo je nutit vybírat dovolenou. Je potřeba zajistit distanční výuku, třeba i formou home office, pří kterém učitelé nebudou vůbec docházet do škol,“ doplnil Sárközi.



Redakce iDNES.cz oslovila s dotazy na distanční výuku na mateřských školách i ministerstvo školství. Do vydání článku však resort neodpověděl. „Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne,“ píše se pouze na webu ministerstva. Pro děti v režimu předškolního vzdělávání je distanční výuka, stejně jako dříve prezenční účast, povinná. Pokud se dítě nemůže výuky účastnit, musí mít neúčast řádně omluvenou stejným způsobem jako při běžné docházce.

Problémy hlásí i školní jídelny

O uzavření mateřských škol rozhodla vláda v pátek večer kvůli zhoršující se epidemické situaci v zemi. S uzavřením souhlasily i školské odbory. V provozu zůstanou jen základní a mateřské školy pro děti zdravotníků a zaměstnanců Integrovaného záchranného systému do 10 let.

„Situace se začala zhoršovat a je tak vážná, že prioritou je nezahlcení zdravotního systému,“ řekl v sobotu šéf odborů František Dobšík. Je však přesvědčený, že ředitelé dokážou rodiče dětí o uzavření škol a dalším postupu včas informovat.

Nevoli ohledně krátkého času na přípravu změn podle vlastních slov zaznamenal spíše od školních jídelen - upozorňovaly například na to, že musejí předobjednávat maso. „Komplikace to je, ale žijeme ve výjimečné době a musíme to vážit na miskách vah se zdravím, které je přednější,“ uzavřel.