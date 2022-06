Česku chybí 40 tisíc míst ve školkách. Neziskovka na pomoc založí 100 skupin

„Když přišla válka na Ukrajině, udělali jsme rychlý výzkum a rozhodli se soustředit na jeden konkrétní problém: chybějící místa ve školkách. Skvělé řešení jsou dětské skupiny, jen jich vzniká málo. Založili jsme neziskovku, jejímž posláním je rozjet 100 dětských skupin po celém Česku a postarat se tak o 3 600 dětí předškolního věku,“ představuje projekt Jindřich Fialka.

Vyzdvihuje, že nové skupiny přinesou mimo jiné pracovní místa až pro 500 lidí. „Chceme posunout kvalitu předškolního vzdělávání v celé republice,“ dodává.

Fialka vysvětluje, že podle dat České školní inspekce vzniklo v minulém roce pouze 13 dětských skupin. „Je to hrozně málo, jde to pomalu. Navíc rodiče musí platit třeba deset tisíc měsíčně za školkovné. To my nechceme, proto u nás rodiče zaplatí přibližně tolik, jako v klasické školce,“ vysvětluje s tím, že například ve Slaném stojí školkovné v jejich dětské skupině asi 1250 korun.

V prvních letech provozu chtějí Q Designers vyřešit financování pomocí dotací a soukromých dárců s cílem minimální spoluúčasti rodičů. „Skupiny mají být pro rodiče dostupné. V první fázi projektu je pro nás klíčové najít vhodné partnery a zkombinovat to s evropskými dotacemi,“ říká.

„Stovka dětských skupin má vzniknout do konce příštího března a to napříč republikou. Cílem je, aby rodiče mohli nastoupit do svého zaměstnání,“ popisuje zakladatel organizace. Po dvou měsících práce se podařilo rozjet sedm míst, dalších jednadvacet je aktuálně v jednání. Nejvíce se jich nachází ve Středočeském kraji, Fialka ale upozorňuje, že se pracuje i na moravských lokacích.

„V tuto chvíli jsou v jednání tři místa v Karviné. S tamní firmou na pronájem bytů máme úmluvu, že pokud vše bude fungovat bez problémů, rozšířili bychom s nimi spolupráci o další desítky míst,“ těší Fialku.

Dodává, že projekt má být formou franšízy. Vedoucí tým se postará o prostory, financování a veškeré právní dokumenty tak, aby novým zájemcům o práci v dětské skupině ulehčili prvotní start.

Chceme podpořit co nejvíce rodin

Mezi důležité partnery projektu patří mezinárodní nábytkářský gigant IKEA. Jeho hlavní koordinátorka humanitární pomoci a manažerka pro udržitelnost Barbora Geršlová myšlenku Q Designers na podporu rodičů a dětí kvituje.

„Líbí se nám, že to není jen pro ukrajinské, ale i české děti. Naší vizí je vytvářet lepší život pro co nejvíce lidí. Navíc dětské skupiny vytvoří nová pracovní místa. Rozhodli jsme se věnovat sto poukázek do sta dětských skupin v celkové hodnotě 1,8 milionu korun. Každá skupina může pokrýt své individuální potřeby,“ řekla.

Další pomoc přislíbila i Nadace Terezy Maxové. „Jsme rádi součástí inovativních, ambiciózních projektů, která mají konkrétní dopad a hluboký smysl. Moc nás těší, že jsme také při tom, když se zakládá Sto dětských skupin, protože věříme v integraci, podporu vzdělání a dlouhodobou vizi, která v tom nejlepším slova smyslu mění životy lidí,“ komentuje motivaci zapojit se do iniciativy Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.