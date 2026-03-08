Školka, kde má řemeslo zlaté dno. Malí dělníčci zatloukají hřebíky i řežou pilou

Markéta Lankašová
  13:22
Dřevěný pracovní ponk nesahá dospělým ani po kolena. Lemují jej běžné šroubováky, kleště, krabičky se šroubky i hřebíky. Pro malého Bertíka, který se vybavil drobnými červenobílými rukavicemi, má trpasličí ponk ideální výšku. Hošík v ruce třímá kladivo, levačkou si přidržuje dřevěnou kulatinu a hřebík. Soustředěním se sklání tak, až by mohl hřebík téměř zatloukat i nosem.

Kladivo dopadá střídavě na hlavičku hřebíku a úderníkovy prsty. „Mě to nebolí! Mám rukavice. Už mně to jde líp, hele,“ chlubí se Bert. Vedle něj už se k ponku chystá další kluk. Ten bude do klacíku dělat zářezy pilkou. Předtím si jej očistil od zelené kůry ostrou škrabkou na brambory. „Je to kouzelná hůlka. Teda ještě ne, musím ji pak dozdobit,“ vysvětluje Bertův spolužák Marek.

Zatímco jejich vrstevníci si hrají s plastovými či dřevěnými napodobeninami, děti v Mateřské škole Sluníčko v Holešově na Kroměřížsku používají „dospělácké“ nářadí.
Zatímco jejich vrstevníci si hrají s plastovými či dřevěnými napodobeninami, děti v Mateřské škole Sluníčko v Holešově na Kroměřížsku používají „dospělácké“ nářadí. A to téměř každý den. K vybavení školky patří i klasické vrtačky, hoblíky nebo třeba vodováha. Učitelky se tu v dětech snaží probudit zájem o řemeslo a praktické dovednosti.

„Děti samy přicházejí s vlastními nápady. Mají neomezeně možností, co mohou vyrábět a tvořit. Vidíte to na zásobách dřívek, která citelně docházejí. Ale máme tu i kostky, kvádry. Z toho si mohou vytvářet cokoli. Výrobky si pak zdobí voskovkami, temperami, fixami. Jsou do toho zapálené. Na rozdíl třeba od stříhání, které je moc nebaví,“ popisuje učitelka Pavlína Kupková.

Zatím bez úrazů

Ačkoli mají děti při tvoření volnost, jsou pod neustálým dozorem dospělých. „Třeba zatloukání hřebíků zvládají děti úplně samy, kluci i holky. Pokud jdeme do pilky nebo ostřejších pilníků, jsme my učitelky vždy u toho. Děti už vědí, že pilku si samy brát nesmějí, máme ji schovanou,“ vysvětluje Kupková s tím, že úrazy se třídě naštěstí vyhýbají.

Boj o odklady je masakr, tvrdí rodiče. Nová pravidla zápisu prvňáčků mnozí obcházejí

Technické zaměření školky, kam chodí přes 150 dětí, je vidět ve čtyřech z devíti učeben. Každá z nich má vlastní řemeslný koutek. Ředitelka Veronika Trnčáková Kuželová říká, že chce vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu. Dětem, které jsou manuálně nadané, umožňují pedagogové jejich um rozvíjet. Ostatní žáky podporují, aby dovednosti získali. Rozvíjí se tím jemná motorika, zručnost a vůbec manuální dovednosti.

„Pro jejich budoucí život a jejich samostatnost je nesmírně důležité, aby se nespoléhaly jen na ostatní. I když se to na první pohled nezdá, rozvíjíme tím u dětí i řeč. Učíme je spolupráci, podporuje to lepší vztahy a vůbec sociální vnímání a cítění,“ vyjmenovává ředitelka.

Předškolačky Nela, Adéla a Aneta zrovna u jiného stolku přebírají hrášek. Nehrají si na Popelku, ale tvoří hvězdy. Zrnka napichují na párátka a vytváří obrazec, u toho si povídají, komu z členů rodiny je darují. Až dotvoří, vystřídají kluky u ponku. Nápad a vizi technické školky převzali v Holešově ze Slovenska. Tam se podobně učí v osmi desítkách mateřských škol a postupně se přidávají další.

Za 11 let prošlo školkami už téměř 10 tisíc dětí. Například ve městě Partizánske na jihu Trenčínského kraje je nářadím vybavených všech šest městských školek. A první na Slovensku byla právě tam. „Od zaměstnavatelů jsme neustále poslouchali, jaký je problém najít budoucí zaměstnance zejména pro ty firmy, kde je potřeba zručnost a dovednost. To se snažíme měnit a začínáme s tím už právě v našich školkách,“ vysvětluje primátor města Partizánske a předseda Sdružení měst a obcí Slovenska Jozef Božik.

Na podobný styl výuky se chystají také v dalších městech a obcích v Česku. Některé z nich se připravují i na to, že budou inspirovat a školit další pedagogy. Technické školky budou mít třeba v Ostravě-Zábřehu, Praze 4, Brně, Svitavách i jinde. Do všech měst tento technický směr výuky zavádí spolek EDU integrator. Za nápadem stojí socioložka a bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová a Peter Beck z ČeskoSlovenského fóra spolupráce.

Rodí se málo dětí, nové školky budou „na obtíž“. Někde ale bude přetlak

Opraví děti toalety?

Důležitý je souhlas zřizovatelů, tedy typicky radnice. Zřizovatelé také rozhodují o tom, jestli a jaké peníze na pořízení nářadí a dalšího vybavení školám dají. „Paní ředitelka za námi s nápadem na technickou školku přišla sama. Když vidím, co děti zvládají, začínám uvažovat o tom, že prázdninovou rekonstrukci toalet ve školce přenechám právě jim,“ vtipkuje starosta Holešova Milan Fritz.

Pořízení pracovních stolů, svěračů, pilek, kladívek a dalšího nářadí i ochranných pomůcek vyjde pro jednu dílnu či řemeslný koutek podle ředitelky Trnčákové Kuželové odhadem na 25 až 30 tisíc korun. Materiál také školka dostává od různých firem darem. „Jestli pořídíte houpačky nebo nářadí, vyjde prakticky nastejno. Ale v dnešní době, kdy jsou děti obklopené moderními technologiemi, je mimořádně důležité nezapomínat na rozvoj praktických dovedností,“ dodává už vážně starosta.

S tím souhlasí i tuzemské ministerstvo školství. Státní tajemník resortu Ondřej Andrys poukazuje na to, že práce s nářadím má i další přesah.

„Děti zároveň posilují logické myšlení, schopnost plánovat postup práce, řešit jednoduché problémy a dotahovat vlastní nápady,“ míní Andrys.

8. března 2026


