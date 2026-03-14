Zápis do školek začíná. Místo či peníze dostane každý, dítě k zápisu nemusí

„Přihláška do mateřské školy se nemusí podávat jen osobně, ale jde to i přes datovou schránku, poštou nebo e-mailem. Pokud budou zákonní zástupci podávat žádost poštou, pak doporučeně, pokud mailem, tak s uznávaným elektronickým podpisem,“ upozorňuje ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Řada měst také pracuje s takzvaným předzápisem, tedy online přihláškou pomáhající ve školkách snížit administrativu. Rodiče v ní předvyplní údaje o dítěti. Poté ovšem musí přihlášku v době zápisů do školky doručit. O tom, jestli dítě do školky nastoupí, se rozhoduje do 30 dní od zápisu. Ti, kteří se rozhodnou pro osobní účast při zápisu, by si neměli zapomenout vzít s sebou občanku, rodný list dítěte a typicky také potvrzení od lékaře.
Dítě k zápisu nemusí
Přihlašování a samotný zápis jsou úředním krokem. Není tedy povinné, aby se jej dítě účastnilo osobně.
Dítě totiž nemusí dokazovat žádné dovednosti nebo znalosti. Neexistují žádná dovednostní kritéria, která by dítě muselo splnit. Je ale možné, že se při zápisu učitelé informativně zeptají, zda dítě zná své jméno a příjmení nebo zda se například samo zvládne obout, umýt si ruce mýdlem a utřít se do ručníku nebo používat kapesník a příbor.
„Některé mateřské školy přítomnost dítěte preferují, aby se seznámilo s prostředím. Letos ale díky tomu, že jsou termíny zápisů oproti minulosti předsunuté, vzniká mnohem více času, kdy se děti i jejich rodiče mohou se školkou seznámit. Nabízí to prostor pro jarní neformální akce a setkávání ještě před samotným zářijovým nástupem dětí do školky,“ poukazuje Hana Spavcová, předsedkyně Asociace předškolního vzdělávání.
Takové akce mohou mít podobu táboráků, zábavných odpolední nebo jen prostých návštěv rodičů a dětí přímo ve školce. „U takových akcí je vždy přítomný rodič dítěte, takže adaptace je pozvolná. Navíc učitelky a učitelé se už seznamují s těmi dětmi, které opravdu v dalším školním roce do školky nastoupí,“ dodává Splavcová.
Obec najde místo nebo zaplatí
Zatímco pětileté a starší děti mají předškolní docházku povinnou, na ty mladší se až do letoška žádná pravidla nevztahovala. Do školky prostě docházet mohly od svých druhých narozenin.
Od letošního roku ale zřizovatelé musí zajistit, aby ve spádových školkách bylo místo i pro děti od tří let. Když kapacita stačit nebude, může obec pro dítě zajistit místo v jiné školce či v dětské skupině. A pokud nezvládne zajistit ani to, musí rodičům dávat příspěvek na placení soukromé školky či skupiny.
Měsíční poplatky se v různých skupinách liší. Obvyklá cena ve velkých městech je kolem osmi tisíc korun. Zákonem limitovaný příspěvek, který může letos obec vyplácet, je ale 343 korun za den, tedy asi sedm tisíc korun za měsíc s dvaceti pracovními dny v měsíci.
„Povinnost obce zajistit výchovnou péči pro tříleté děti se poprvé týká dětí, které nebudou přijaty do spádové mateřské školy při zápisu pro školní rok 2026 až 2027 v řádném termínu. Týká se dětí narozených 1. 9. 2023 a později s trvalým pobytem v obci,“ vysvětluje na svých stránkách ministerstvo práce a sociálních věcí. Právě pod ně dětské skupiny spadají.
Nárok na příspěvek od obce si rodiče zajistí jen s platným rozhodnutím o nepřijetí dítěte do mateřské školy. Do 30 dní po obdržení s ním rodiče musí na obecním úřadě požádat o zajištění péče. Důležité je, aby rodiče prokázali, že pracují, případně jsou v evidenci úřadu práce, studují nebo pečují o blízkého člověka.