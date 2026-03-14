Zápis do školek začíná. Místo či peníze dostane každý, dítě k zápisu nemusí

Markéta Lankašová
  19:00
Rodiče, kteří mají tříleté a starší dítě, čekají zápisy do mateřských škol. Startují už v neděli a trvat budou do 15. dubna. Každá školka si ve spolupráci se zřizovatelem – nejčastěji obcí – určuje konkrétní termín zápisů sama. Nově se pro všechny tříleté děti musí najít ve školkách místo. Pokud na ně kapacita nevystačí, rodičům bude obec platit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Salač, MAFRA

„Přihláška do mateřské školy se nemusí podávat jen osobně, ale jde to i přes datovou schránku, poštou nebo e-mailem. Pokud budou zákonní zástupci podávat žádost poštou, pak doporučeně, pokud mailem, tak s uznávaným elektronickým podpisem,“ upozorňuje ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Zápis do MŠ 2026: kdo má nárok na přijetí, kdo povinnost chodit a co když není místo

Řada měst také pracuje s takzvaným předzápisem, tedy online přihláškou pomáhající ve školkách snížit administrativu. Rodiče v ní předvyplní údaje o dítěti. Poté ovšem musí přihlášku v době zápisů do školky doručit. O tom, jestli dítě do školky nastoupí, se rozhoduje do 30 dní od zápisu. Ti, kteří se rozhodnou pro osobní účast při zápisu, by si neměli zapomenout vzít s sebou občanku, rodný list dítěte a typicky také potvrzení od lékaře.

Dítě k zápisu nemusí

Přihlašování a samotný zápis jsou úředním krokem. Není tedy povinné, aby se jej dítě účastnilo osobně.

Dítě totiž nemusí dokazovat žádné dovednosti nebo znalosti. Neexistují žádná dovednostní kritéria, která by dítě muselo splnit. Je ale možné, že se při zápisu učitelé informativně zeptají, zda dítě zná své jméno a příjmení nebo zda se například samo zvládne obout, umýt si ruce mýdlem a utřít se do ručníku nebo používat kapesník a příbor.

„Některé mateřské školy přítomnost dítěte preferují, aby se seznámilo s prostředím. Letos ale díky tomu, že jsou termíny zápisů oproti minulosti předsunuté, vzniká mnohem více času, kdy se děti i jejich rodiče mohou se školkou seznámit. Nabízí to prostor pro jarní neformální akce a setkávání ještě před samotným zářijovým nástupem dětí do školky,“ poukazuje Hana Spavcová, předsedkyně Asociace předškolního vzdělávání.

Školka, kde má řemeslo zlaté dno. Malí dělníčci zatloukají hřebíky i řežou pilou

Takové akce mohou mít podobu táboráků, zábavných odpolední nebo jen prostých návštěv rodičů a dětí přímo ve školce. „U takových akcí je vždy přítomný rodič dítěte, takže adaptace je pozvolná. Navíc učitelky a učitelé se už seznamují s těmi dětmi, které opravdu v dalším školním roce do školky nastoupí,“ dodává Splavcová.

Obec najde místo nebo zaplatí

Zatímco pětileté a starší děti mají předškolní docházku povinnou, na ty mladší se až do letoška žádná pravidla nevztahovala. Do školky prostě docházet mohly od svých druhých narozenin.

Od letošního roku ale zřizovatelé musí zajistit, aby ve spádových školkách bylo místo i pro děti od tří let. Když kapacita stačit nebude, může obec pro dítě zajistit místo v jiné školce či v dětské skupině. A pokud nezvládne zajistit ani to, musí rodičům dávat příspěvek na placení soukromé školky či skupiny.

Měsíční poplatky se v různých skupinách liší. Obvyklá cena ve velkých městech je kolem osmi tisíc korun. Zákonem limitovaný příspěvek, který může letos obec vyplácet, je ale 343 korun za den, tedy asi sedm tisíc korun za měsíc s dvaceti pracovními dny v měsíci.

Boj o odklady je masakr, tvrdí rodiče. Nová pravidla zápisu prvňáčků mnozí obcházejí

„Povinnost obce zajistit výchovnou péči pro tříleté děti se poprvé týká dětí, které nebudou přijaty do spádové mateřské školy při zápisu pro školní rok 2026 až 2027 v řádném termínu. Týká se dětí narozených 1. 9. 2023 a později s trvalým pobytem v obci,“ vysvětluje na svých stránkách ministerstvo práce a sociálních věcí. Právě pod ně dětské skupiny spadají.

Nárok na příspěvek od obce si rodiče zajistí jen s platným rozhodnutím o nepřijetí dítěte do mateřské školy. Do 30 dní po obdržení s ním rodiče musí na obecním úřadě požádat o zajištění péče. Důležité je, aby rodiče prokázali, že pracují, případně jsou v evidenci úřadu práce, studují nebo pečují o blízkého člověka.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Aby nadání nestálo život. Chytré děti trpí jinak, jejich stres odhalí virtuální realita

Premium
Výzkum hrou. Aby se vědci nemuseli spoléhat jen na popisy pocitů, míru stresu...

Docházejí teprve na základní školu a už je tíží celosvětové problémy. Bojí se srážky Země s vesmírným tělesem nebo klimatické změny. Nadání u dětí může znamenat výrazné psychické problémy, s nimiž...

U nás v divadle je politika tabu. I pro Hynka Čermáka, říká majitel Metra

Premium
Petr Čermák

Majitel pražského Divadla Metro na Národní třídě Petr Čermák v rozhovoru pro iDNES.cz vypráví, proč bere divadlo jako jakýkoli jiný byznys a proč by zrušil dotace do kultury. A „svým“ hercům včetně...

14. března 2026

Lesní požáry na Moravě zaměstnaly stovky hasičů

Hasiči u Rajnochovic na Kroměřížsku likvidují lesní požár. (14. března 2026)

Sobotní odpoledne přineslo dva rozsáhlé lesní požáry na východě Moravy a ve Slezsku. U Návsí na Frýdecko-Místecku zasáhly plameny desítky hektarů, u Rajnochovic na Kroměřížsku oheň kvůli větru rychle...

14. března 2026  18:56,  aktualizováno  19:34

Český lev se blíží, hosté přichází. Uspěje Franz, Sbormistr či Karavan?

Hynek Čermák s partnerkou

Sošky Českých lvů pro nejzdařilejší filmové i televizní počiny již trpělivě čekají na své nové majitele, zatímco se Kongresové centrum Praha plní hosty. O vítězích se rozhodne za pár desítek minut,...

14. března 2026  16:01,  aktualizováno  19:27

Devatenáctiletý Čech se vážně zranil na ledovci v Tyrolsku, spadl z pěti metrů

Lyžařský areál v rakouském Nassfeldu.

Devatenáctiletý Čech se v sobotu vážně zranil při lyžování na Kaunertalském ledovci v rakouské spolkové zemi Tyrolsko. Do nemocnice ho musel se zraněním hlavy a páteře přepravit vrtulník, uvedla...

14. března 2026  19:23

Kubánci zaútočili na sídlo komunistů. Protesty kvůli výpadkům proudu sílí

Demonstranti na Kubě napadli kancelář komunistické strany (14. března 2026)

Protivládní demonstranti v sobotu napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany. Demonstrace proti výpadkům v dodávkách proudu...

14. března 2026  19:06

Zápis do školek začíná. Místo či peníze dostane každý, dítě k zápisu nemusí

Desková hra Nezapomeň na nohy vznikla na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a...

Rodiče, kteří mají tříleté a starší dítě, čekají zápisy do mateřských škol. Startují už v neděli a trvat budou do 15. dubna. Každá školka si ve spolupráci se zřizovatelem – nejčastěji obcí – určuje...

14. března 2026

Rotace Země se v poslední době výrazněji zpomaluje, vědci viní změnu klimatu

Země z vesmíru (ilustrační snímek)

Rotace planety Země se za uplynulé miliony let skoro nikdy nezpomalila tak, jako v posledních desetiletích. Vyplývá to ze studie vědců působících v Rakousku a Švýcarsku. Ti v tom vidí potvrzení, že...

14. března 2026  18:02

Zbídačená Kuba přichází o zdroj příjmů. Její lékaře poslali pryč z další země

Kubánští lékaři se chystají na návrat z mise v Hondurasu do vlasti. (5. března...

Kuba přichází o jeden ze svých významných zdrojů zahraničních příjmů – své lékařské mise v zahraničí. Tento týden oznámila ukončení mise kubánských lékařů Guyana, předtím tak učinily i Jamajka nebo...

14. března 2026  17:58

Máma se nevzdá. Dana bojuje s nádorem mozku, na léčbu potřebuje miliony

Třiapadesátiletá Dana z jižních Čech bojuje se zákeřným nádorem na mozku....

Třiapadesátileté Daně z jižních Čech se loni otočil svět naruby. Rychle se jí začal zhoršovat zrak a přestala rozpoznávat známé tváře. Pak přišla krutá diagnóza - glioblastom IV. stupně. Po úspěšné...

14. března 2026  17:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Unijní státy prodloužily protiruské sankce, dvě jména ze seznamu zmizela

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Členské státy EU v sobotu schválily prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy kvůli narušování územní celistvosti Ukrajiny. Potvrdily to diplomatické zdroje. Prodloužení o...

14. března 2026  15:19,  aktualizováno  17:27

Na Vyškovsku hořel rodinný dům. Požár zhoršil vítr, škoda jde do milionů

Požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku (14. března 2026)

Škodu několik milionů korun způsobil podle prvních odhadů vyšetřovatele sobotní požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku. Zřejmě kvůli silnému větru se oheň rozšířil i na střechu domu,...

14. března 2026  17:07

