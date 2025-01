Zápis do mateřské školy 2025: jak se na zápis připravit a pro koho je povinný

Co by měly děti umět před zápisem do MŠ? Znát své jméno a příjmení

Obléknout se a obout

Vysmrkat se a používat kapesník

Umět se najíst, pít z hrnečku a skleničky

Používat toaletu

Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku

Ujít kratší vzdálenost a chodit po schodech

Umět si říci, co chce a potřebuje

Pozdravit, poděkovat, poprosit Zdroj: webové stránky mateřských škol