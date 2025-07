Zámek Přílepy fungoval do 80. let jako porodnice, od té doby neměl využití. Obec ho ale opravila a od loňského roku v něm najdeme sídlo obecního úřadu, knihovnu a společenský sál. Hospodářskou budovu, která dříve sloužila jako konírna, teď přestavuje na novou školku. Přílepy za ni dají zhruba 42 milionů korun, z toho většinu pokryje dotace. První děti by měla přivítat v září.

Některé obce a města vnímají platby rodičům spíše jako trest. Přitom k řešení situace to podle nich nijak nepřispěje.