Digitalizace se rozšíří o mateřskou a důchody. Na systém ale chybí peníze

Nový projekt EDA (elektronizace důchodových agend) se má zaplatit z Národního plánu obnovy z úvěru. Má nahradit dosavadní zastaralý systém. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) by chtěl mít financování digitalizace důchodové agendy vyjasněné do konce roku.

„Máme projekt EDA kompletně připravený. Měl by být financování z Národního plánu obnovy z úvěru. V tuto chvíli nemáme k dispozici peníze, abychom na něm začali pracovat. Odhadovaný rozpočet je zhruba 300 milionů korun. Předpokládáme, že projekt bude hotový zhruba do dvou let. Už rok se nám ale nedaří získat na něj peníze od ministerstva financí, takže na všem ještě pracujeme,“ řekl ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Potíže s financováním přiznává i ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Řešení by chtěl mít do konce roku. „Nemělo by to ale působit dojmem, že digitalizace stojí a čeká se na peníze. Zásadní věci běží legislativně i digitálně - revize dávek, agenda nemocenské, dětské skupiny, dávky pro zdravotně postižené. Samozřejmě pak je tady EDA, u kterého nemáme dohodu. Poctivě říkám, že u některých projektů jsme peníze vyřešili, tady zatím to, že bychom je měli omašličkované, dořešené nemáme,“ uvedl Jurečka.

Podle něj financování „nesouvisí s rozpočtem“, ale závisí na dohodě s resortem financí, vnitra a dalšími partnery kvůli půjčce z plánu obnovy. „Rád bych, aby to bylo uzavřeno do konce roku,“ řekl ministr.

Boháček před rokem řekl, že nový informační systém pro evidenci a vyplácení penzí by měl jeho úřad mít od roku 2026. ČSSZ loni začátkem prosince spustila aplikaci pro podávání on-line žádostí o důchod. Využila ji desetina žadatelů o penze.

V příštím roce bude možné začít vyřizovat elektronicky vedle nemocenské také mateřskou, otcovskou a ošetřovné. Postup by měl být podobný jako u e-neschopenek. Podle šéfa ČSSZ se přípravy blíží k závěru.