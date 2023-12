Umřel člověk, ne král, dštil Stropnický ze zámku na Schwarzenbergův pohřeb

Před dvěma dny, tedy v den pohřbu Karla Schwarzenberga, který se konal v sobotu, zveřejnil Matěj Stropnický na sociální síti příspěvek, ve kterém zdůraznil, že „umřel člověk, ne král“.

„Von snad umřel král?! Po úmrtí Karla Schwarzenberga jsem využil příležitost mlčet a té se přidržím i nadále. Tohle tedy není poznámka k němu, ale k té šlechtické, ba vskutku královské pompě, které se jeho odchodu dostává,“ napsal dále Stropnický, který v parlamentních volbách v roce 2021 kandidoval za SOCDEM.

„Smrdí to nejhlubším reakcionářstvím“

„Je to nedemokratické, nerepublikánské a smrdí to nejhlubším reakcionářstvím. V téhle zemi díky Masarykovi s Benešem neexistují žádná knížata, žádná šlechta, žádná panství v jejich majetku. Vždycky, když něco takového napíšete, je to dezinformace,“ doplnil svůj příspěvek Stropnický.

Redakce iDNES.cz oslovila samotného Stropnického, jak svůj příspěvek myslel. „Ve svém příspěvku jsem zdůraznil, že se moje kritika netýká osoby zemřelého, ke kterému už se s ohledem na úmrtí vyjadřovat nechci, jakkoli ji vnímám kontroverzně, ale pompy jeho pohřbu a toho, jaký kult osobnosti je kolem Karla Schwarzenberga záměrně vytvářený,“ uvedl pro iDNES.cz Stropnický.

Poté pokračoval v odpovědi slovy, zádušní mše v nejvýznamnější katedrále v zemi, rakev v rodových barvách, na parte tituly jak za Rakouska. „Všude to oslovovaní kníže, nesmysly o tom, že zušlechťoval národ...zemřel jeden ministr, člověk, nikoli král,“ reagoval dále na dotaz iDNES.cz Stropnický.

„My jsme demokratický zámek“

Pocty, jichž se Schwarzenbergovi po smrti dostalo, jsou podle něj nepřiměřené, nedemokratické a jsou projevem lokajství. „Na to prostě bylo potřeba upozornit, protože lidí, kteří si to myslí, je spousta,“ doplnil v odpovědi Stropnický.

V reakci na svůj příspěvek se Stropnický dočkal komentářů, ohledně svého zámku. K tomu v reakci pro iDNES.cz uvedl, že opravuje zchátralý zámek, protože miluje památky. „Ale to ze mě ještě nedělá zastánce rodových privilegií a šlechty. My jsme demokratický zámek,“ tvrdí Stropnický.

Poslední rozloučení se Schwarzenbergem se konalo v předvečer jeho šestaosmdesátých narozenin. Vláda souhlasila s tím, že ceremoniál v katedrále, která má zhruba tisíc míst k sezení, doprovodí státní pocty. Obřadu se v katedrále na Pražském hradě účastnili z bezpečnostních a kapacitních důvodů vedle rodiny jen pozvaní hosté.

Mezi nimi byli diplomaté, politici a přední příslušníci evropské šlechty. Rozloučit se dorazil kromě českého prezidenta Petra Pavla a slovenské hlavy státu Zuzany Čaputové i bývalý prezident Miloš Zeman.