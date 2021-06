Stropnický vzhlíží k Maláčové, nevidí nikoho, kdo by vážně bojoval jako ona

Od letošního března radí Matěj Stropnický ministryni Janě Maláčové se strategií politické komunikace. „Vymýšlíme, jak na to, aby levice zas lidem k něčemu byla. Protože o tom, jestli k něčemu je, dnes právem mnozí pochybují,“ napsal Stropnický v květnu na Facebooku.

Ani Stropnického, ani Maláčovou a ani dalšího z nových kandidátů ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka však nenavrhla žádná z pražských organizací do 18. března, dokdy na to měly čas, řekl šéf pražských sociálních demokratů Petr Pavlík.

Všechny tři navrhla Praha 4 až po dubnovém sjezdu, na kterém proti tehdejšímu ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi obhájil křeslo předsedy ČSSD Jan Hamáček. Petříček měl být původně lídrem pražské kandidátky. Nyní už bývalý ministr zahraničí ve středu oznámil, že z kandidátky odstoupil, předtím změny na kandidátce označil za divadlo.

„Vůbec neprošli primárními volbami, je to v rozporu s řádem přípravy voleb,“ nesouhlasí se změnami také Pavlík. Aktualizovanou pražskou kandidátku musí ještě schválit předsednictvo sociální demokracie, které má jednat o volebním programu v pátek.

Stropnického pohled lidí z venkova

Stropnický radí Maláčové mimo jiné se strategií politické komunikace z pohledu lidí z venkova. „Pomáhám jí vymyslet, jak vysvětlit a prosadit to, co připraví. A také se pokouším vnášet do tohoto vysokého úřadu pohled lidí z venkova, kde poslední tři roky žiji. Venkovského vzduchu není na ministerstvech nikdy dost,“ napsal Deníku N.

V květnu sdílel na Facebooku fotku na níž je v popředí on a v pozadí portrétní fotografie Maláčové, příspěvek doplnil vyznáním.

„Tomuto pohledu Jany Maláčové na schodech ministerstva práce věřím, nemůžu si pomoct. Je v něm to odhodlání čelit nepřízni peněz a moci a bohatství a byznysu a jeho médií, dneska na levici ‚ve funkcích‘ u nás jinak vlastně neexistující,“ napsal nynější spolupracovník ministryně Stropnický.

Patří podle vás Matěj Stropnický na kandidátku ČSSD? celkem hlasů: 151 Ano 31 Ne 111 Nevím 9

Dále vysvětlil, na čem všem se s Maláčovou shodne a proč pro ni pracuje. „Protože jsem pro zvyšování minimální mzdy a spravedlivý důchody a obnovení dodržování zákoníku práce a kratší pracovní dobu a přísnost na koncerny a vyplácení nemocenský a taky pro co nejvyšší digitální daň, se kterou přišla u nás právě ona, a nevidím nikoho jiného, kdo by za to vážně bojoval a měl výsledky - tak pro ni dělám,“ dodal Stropnický.

Úspěch ve Výměně manželek

Zapomenutý politik se připomněl veřejnosti v březnu v dílu reality show Výměna manželek televize Nova, kde zazářil se svým partnerem Danielem Krejčíkem. Na deset dní se partneři rozdělili, Stropnickému přijela na jejich zámek náhradní manželka Martina, zatímco Krejčík se jel starat o šest dětí do třípokojového bytu v panelovém domě v Jablonci nad Nisou.

Díl se setkal s velkým úspěchem. Partnera Stropnického mnoho lidí ocenilo za citlivý přístup k náhradním dětem, o které se dokázal výborně postarat, a diváky příjemně překvapilo také chování bývalého politika, který vystupoval jako obyčejný vesničan.

Po shlédnutí dílu se dvojici přihlásila navíc devítiletá dívka z dětského domova. „Říkal jsi, že bys chtěl mít děti, ale že to nejde. Já bych k vám klidně šla, protože ses mi moc líbil,“ napsala e-mailem Krejčíkovi Emma. Jak příběh pokračuje a jestli pár zvažuje ujmutí se Emmy už nechtěl přítel Stropnického dále medializovat.

Matěj Stropnický byl od roku 2006 dvanáct let zastupitelem městské části Praha 3 zvoleným za Stranu zelených. Předsedou strany se stal v lednu 2016 a ve funkci vydržel rok a půl do října 2017.

Stropnický tehdy svou funkci složil obratem po zveřejnění výsledků propadáku ve volbách do Poslanecké Sněmovny. Strana Zelených získala pouhých 1,46 procenta hlasů a nedosáhla tak ani na hranici 1,5 procenta, což je hranice pro příspěvek od státu na úhradu volebních nákladů.

„Výsledky nejsou dobré, co k tomu říct,“ uvedl tehdy Stropnický. Začátkem června 2020 stranu opustil.