Skaut a učitel, kterého si pletou s Fialou. Kdo je nový předseda TOP 09 Havel

Havel se narodil 2. února 1987 v Hradci Králové, kde navštěvoval Gymnáziu J. K. Tyla, na Univerzitě Hradec Králové vystudoval učitelství češtiny a dějepisu pro střední školy a sbormistrovství chrámové hudby, doktorát z historie získal na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V letošních volbách do Sněmovny byl lídrem kandidátky SPOLU v Královéhradeckém kraji a byl znovu zvolen poslancem. Vládní koalice v nich ale neobhájila své pozice, TOP 09 získala devět mandátů, pět jich ztratila.
Havel svůj mandát každopádně obhájil, je i zastupitelem Královéhradeckého kraje a nyní předsedou TOP 09. V roce 2021 byl na královéhradecké kandidátce koalice SPOLU na čtvrtém místě, díky 10 858 preferenčním hlasům, kterých dostal v kraji v rámci SPOLU nejvíce, poskočil na první místo. Koalice SPOLU tehdy získala v Královéhradeckém kraji čtyři mandáty.
Havel bývá v politických kuloárech srovnáván s dosavadním premiérem Petrem Fialou z ODS. Nejen kvůli podobě, které si je Havel moc dobře vědom. „Ta podoba je občas hrozná, chodí mi maily i zprávy pro něj, zejména ty kritické, nenávistné. Uživatel sociální sítě nerozlišuje, vidí podobu a rovnou píše mně, že jsem nejhorší premiér. Opravdu mi takové zprávy na Facebook chodí,“ řekl Havel před časem v rozhovoru pro iDNES.cz.
Podobně jako Fiala i Havel pochází ze školského prostředí. Havel v Hradci Králové působil jako ředitel gymnázia. Když Fiala před 11 lety kandidoval na předsedu ODS, také tehdy neměl protikandidáta a byl jediným, kdo o předsednický post měl zájem.
Havel začínal právě jako učitel na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové, v roce 2018 zvítězil v konkurzu na ředitele Gymnázia J. K. Tyla, kde sám dříve studoval. Školu vedl do konce školního roku 2021/2022, poté předal vedení svému zástupci a soustředil se na práci poslance. Od mládí je aktivní skaut. Během působení na Biskupském gymnáziu stál u zrodu církevní základní umělecké školy v Hradci Králové. Je také praktikujícím katolíkem a členem farní rady v Hradci Králové - Pouchově, kde působí jako varhaník.
Fiala se v sobotu také účastnil sněmu TOP 09. „Matěje Ondřeje Havla znám nejenom z poslanecké sněmovny, ale i z kampaně. Je to určitě člověk, se kterým se bude spolupracovat dobře,“ prohlásil Fiala ještě předtím, než si strana Havla zvolila.
Členem TOP 09 je Havel od roku 2017, nyní je mimo jiné předsedou krajské organizace strany v Královéhradeckém kraji a od předloňska řadovým místopředsedou TOP 09; před zvolením do Sněmovny se neúspěšně ucházel o mandát v komunálních (2018) a krajských (2020) volbách.
V minulém volebním období byl Havel ve Sněmovně předsedou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a členem petičního výboru, také předsedal podvýboru pro heraldiku a vexilologii, byl i místopředsedou podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení.
V dubnu se o Havlovi spekulovalo jako o možném novém ministru pro vědu, výzkum a inovace po stranické kolegyni Heleně Langšádlové, která rezignovala.
Havel letos prohlásil, že TOP 09 je proevropskou pravicovou stranou a nemá v Česku žádnou alternativu, měla by zůstat ukotvená doprava a jako taková má větší potenciál, než činí její aktuální preference. Zvednout aktuální preference TOP 09 považuje za velký úkol.
V příštím roce by podle Havla měla TOP 09 obhájit silnou pozici v Senátu, případně počet senátorů TOP 09 navýšit. Pro obecní volby v Praze, která je pro TOP 09 tradičně důležitá, počítá Havel s výsledkem přes deset procent, nižší zisk by považoval za neúspěch.
Přehled předsedů TOP 09
Karel Schwarzenberg, 28. listopadu 2009 - 29. listopadu 2015
Miroslav Kalousek, 29. listopadu 2015 - 26. listopadu 2017
Jiří Pospíšil, 26. listopadu 2017 - 24. listopadu 2019
Markéta Pekarová Adamová, 24. listopadu 2019 - 8. listopadu 2025
Matěj Ondřej Havel, od 8. listopadu 2025