V letech tučných se nesmí projídat zisky ani zvyšovat státní dluh, říká Havel

Nevyloučil ale zcela možnost, že by TOP 09, která bude v tomto volebním období v opozici proti nové koalice ANO, SPD, Motoristů sobě, mohla podpořit i některý návrh budoucí vlády Andreje Babiše.
„Pokud přijde návrh, který z našeho pohledu bude konstruktivní z toho vládního tábora, tak ho podpoříme,“ slíbil Havel.
Ve volbě šéfa strany neměl protikandidáta a dostal na sněmu v pražském hotelu Don Giovanni 120 ze 171 platných hlasů.
„Platí, že koalice se uzavírají pro volební klání a koalice se uzavírají pro vládnutí. Naše situace jako opozičních stran je taková, že ani nevládneme, ani teď v žádných volbách nesoutěžíme. S nikým, to znamená, uzavírat koalice pro opozici nedává úplně smysl,“ řekl ke koalice SPOLU, v níž kandidovala TOP 09 společně s ODS a lidovci, a vládla v minulém volebním období.
„My teď budeme pracovat jako opoziční strany ve sněmovně, nás tam pět, budeme pochopitelně spolupracovat, to se v opozici dělá vždycky, nemusí na to být žádná koalice. A čas ukáže, volební klání za čtyři roky do Poslanecké sněmovny, to je ještě dlouhá doba,“ uvedl nový šéf TOP 09.
„Jakákoliv relativizace toho šíleného problému na Ukrajině, ta ruská válka, tak je pro nás do budoucna nebezpečná. Tady budeme velmi kritičtí, budeme přicházet s pravdivou informací pro veřejnost, co nám hrozí,“ uvedl Matěj Ondřej Havel.
K možnosti obnovit spolupráci se zakladatelem TOP 09 Miroslavem Kalouskem nový předseda TOP 09 řekl, že doufá v tuto možnost. S Kalouskem je čas od času ve spojení a velmi ho mrzí, že nekandidoval ve sněmovních volbách, i když nabídku měl. „My jsme o to usilovali, on to odmítl. Já se a priori žádné komunikaci s Miroslavem Kalouskem nebráním. Nejsme nepřátelé,“ řekl Havel.
Kalousek byl sice na sněm TOP 09 pozván a v sobotu ráno do hotelu Don Giovanni také přišel, ale ještě než sněm začal, rychle zase odešel.