V letech tučných se nesmí projídat zisky ani zvyšovat státní dluh, říká Havel

Josef Kopecký
  15:22
Česká republika je šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě, to jsou skvělé podmínky, abychom střádali, řekl nový šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Budeme velmi kritičtí k tomu, pokud v těch letech tučných, kdy se ekonomice daří, tak se nebudeme připravovat na budoucí krize, budeme ty naše zisky všechny projídat a pak eventuálně zvyšovat státní dluh,“ řekl Havel.

Nevyloučil ale zcela možnost, že by TOP 09, která bude v tomto volebním období v opozici proti nové koalice ANO, SPD, Motoristů sobě, mohla podpořit i některý návrh budoucí vlády Andreje Babiše.

„Pokud přijde návrh, který z našeho pohledu bude konstruktivní z toho vládního tábora, tak ho podpoříme,“ slíbil Havel.

Ve volbě šéfa strany neměl protikandidáta a dostal na sněmu v pražském hotelu Don Giovanni 120 ze 171 platných hlasů.

„Platí, že koalice se uzavírají pro volební klání a koalice se uzavírají pro vládnutí. Naše situace jako opozičních stran je taková, že ani nevládneme, ani teď v žádných volbách nesoutěžíme. S nikým, to znamená, uzavírat koalice pro opozici nedává úplně smysl,“ řekl ke koalice SPOLU, v níž kandidovala TOP 09 společně s ODS a lidovci, a vládla v minulém volebním období.

„My teď budeme pracovat jako opoziční strany ve sněmovně, nás tam pět, budeme pochopitelně spolupracovat, to se v opozici dělá vždycky, nemusí na to být žádná koalice. A čas ukáže, volební klání za čtyři roky do Poslanecké sněmovny, to je ještě dlouhá doba,“ uvedl nový šéf TOP 09.

„Jakákoliv relativizace toho šíleného problému na Ukrajině, ta ruská válka, tak je pro nás do budoucna nebezpečná. Tady budeme velmi kritičtí, budeme přicházet s pravdivou informací pro veřejnost, co nám hrozí,“ uvedl Matěj Ondřej Havel.

K možnosti obnovit spolupráci se zakladatelem TOP 09 Miroslavem Kalouskem nový předseda TOP 09 řekl, že doufá v tuto možnost. S Kalouskem je čas od času ve spojení a velmi ho mrzí, že nekandidoval ve sněmovních volbách, i když nabídku měl. „My jsme o to usilovali, on to odmítl. Já se a priori žádné komunikaci s Miroslavem Kalouskem nebráním. Nejsme nepřátelé,“ řekl Havel.

Kalousek byl sice na sněm TOP 09 pozván a v sobotu ráno do hotelu Don Giovanni také přišel, ale ještě než sněm začal, rychle zase odešel.

8. listopadu 2025  12:41,  aktualizováno  15:42

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:31

Ve dvanácti ji provdali za bratrance, tyrana po letech zavraždila. Teď jí hrozí poprava

Ilustrační foto.

Přes dva miliony korun musí v přepočtu zaplatit mladá Íránka, jež sedí ve vězení za vraždu svého násilnického manžela. Žena, kterou provdali ve dvanácti letech za bratrance, už má čas jen do...

8. listopadu 2025  15:25

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  13:55,  aktualizováno  15:20

Karoline, neopouštěj nás! Orbán s Trumpem se laškovně přetahovali o mluvčí

Karoline Leavittová sleduje Donalda Trumpa během podepisování exekutivních...

Maďarský premiér Viktor Orbán se rozplýval nad mluvčí Bílého domu Karoline Leavittovou. Svého hostitele ve Washingtonu, amerického prezidenta Donalda Trumpa se zeptal, zda si ji může vzít do...

8. listopadu 2025  14:42

Pekarová Adamová se loučila v slzách. Ukázala talent i pracovitost, řekl Fiala

Na sněm TOP 09 jako host dorazil i končící premiér a a končící předseda ODS...

Dojatá a se slzami na krajíčku končila svůj projev na sněmu TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Kolegům před tím doporučila, aby nerezignovali na obranu demokracie a svobod. V čele strany skončila po...

8. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  14:30

Kvůli nim přestala existovat V4, kritizoval Fico Fialovu vládu. Vzpomínal na Duku

Slovenský premiér Robert Fico přivítal v Bratislavě polského prezidenta Karola...

Slovenský premiér Robert Fico očekává, že příští česká vláda podpoří spolupráci zemí visegrádské čtyřky (V4), do které kromě Česka a Slovenska patří ještě Maďarsko a Polsko. Fico uvedl, že dosavadní...

8. listopadu 2025  14:15

Santa s krvavou sekerou či ochromený hackerem. Amerika startuje Vánoce

Premium
Z plakátu filmu Tichá noc, krvavá noc

Ostrý tematický střih, od halloweenských hororů rovnou ke sladkobolné adventní náladě, právě zažívají americká kina. Jak se otisknou letošní Vánoce do hollywoodských premiér?

8. listopadu 2025

Čína se chlubí novou letadlovou lodí. Sám Si testoval elektromagnetické katapulty

Čína uvedla svou nejnovější letadlovou lod Fu-ťien do provozu. (7. listopadu...

Čína spustila na vodu svou dosud nejmodernější letadlovou loď Fu-ťien. Je vybavená elektronickými katapulty, podobnou technikou oplývá jen jediné americké plavidlo, čímž připravila USA o výhodu....

8. listopadu 2025  13:51

Zveřejnění Rajchlova intimního videa je nelegální, tvrdí Malá. Zdechovský chce rezignaci

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Členové nové vládní koalice se zastávají poslance SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá tvrdí, že zveřejnění sexuálně...

8. listopadu 2025  13:28

