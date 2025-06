Matěj Gregor, mimo jiné i předseda mládežnické organizace Generace Motor, v Rozstřelu představil nejen klíčové body programu strany pro sněmovní volby, ale prezentoval také sebe jako zástupce „...nové generace politiků narozených po roce 2000“.

Sám sebe řadí k pravicově-konzervativnímu spektru. „Od začátku mě politicky definovaly euroskeptické myšlenky a vize národní suverenity,“ uvedl. Právě na této hodnotové ose chce podle svých slov přinášet témata, která osloví mladé – od sportu a bydlení po školství a rodinnou politiku.

Gregor se přihlásil k odkazu devadesátých let i k Václavu Klausovi, kterého označil za „obrovskou osobnost“ a vyzdvihl jeho roli při budování kapitalismu po pádu komunismu. Pochvala od Klause ho prý „potěšila“ a vnímá ji jako „obrovskou zodpovědnost“. Motoristé podle něj navazují na „pravicovou politiku devadesátek“ – konzervativní hodnoty, liberální trh a inspiraci rakouskou ekonomickou školou.

„Devadesátky byly obdobím raketové akcelerace celé společnosti. I když tam bylo i hodně nespoutanosti. Lidé tehdy věřili v naši zemi a v práci. To se mi na této době líbí,“ řekl Gregor.

Turek, dálnice a „klasický přešlap“

Jedním z nejvýbušnějších témat Rozstřelu byla reakce Gregora na video, na kterém europoslanec za Motoristy Filip Turek uhání po dálnici a „machruje“, že jede více než 300kilometrovou rychlostí. Gregor incident, který mohl mít tragické následky, označil za „klasický přešlap, který dřív, nebo později udělá každý“. Dodal, že šlo o „individuální lidskou chybu“ a že video bylo součástí „jedné z dvaceti fotek v příspěvku“ na sociální síti.

Zároveň však použil téma k obecnější kritice stávajících předpisů. „Některé předpisy jsou prostě zastaralé. Odborné poznatky a studie ukazují, že bychom rychlost na dálnicích mohli zvednout – třeba na 150 nebo 160 kilometrů v hodině,“ uvedl.

Na otázku, zda straně nevadí, že její člen porušuje předpisy, Gregor odpověděl: „Nemyslím si, že se chlubil. To video někdo vytáhl z jeho osobního profilu a nafoukl to v médiích. Klasická mediální bublina.“

K zákonům obecně má jako lídr Motoristů sobě pragmatický vztah. „Nebereme je jako písmo svaté, které by se do budoucna nemělo měnit,“ prohlásil.

Rozpočet, suverenita a školství bez Cermatu

Motoristé sobě podle Gregora už dávno nejsou jen „stranou aut“. Do sněmovních voleb jdou s cílem zastavit zadlužování státu. „Naší prioritou je vyrovnaný rozpočet. Chceme výrazně škrtat výdaje – jak na státní správu, tak na dotační ekonomiku,“ popsal.

Dalším pilířem programu je podle něj národní suverenita – včetně odmítnutí eura, vyvázání se z migračního paktu a zachování práva veta v EU. Následuje bezpečnost a také reforma školství.

V této oblasti promluvil Gregor jako učitel. Chtěl by zrušit Cermat a vrátit přípravu přijímacích zkoušek i maturit zpět na školy. „Cermat je nepotřebný. Centralizace se nepovedla. Učitelé by neměli být úředníci, ale mají dělat to, co vystudovali a co je baví,“ uzavřel Gregor.