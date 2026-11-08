Já a ministr? Kachna, která mě poškodila. Gregor o školství, poplatcích i Turkovi

Z komunálních voleb jste vyšel jako jediný úspěšný člen Motoristů, když jste je dostal do zastupitelstva v Ostravě. Cítíte, že to posílilo vaši pozici ve straně?
Nad tím jsem ani neuvažoval, vždy jsem byl se svou pozicí spokojený. Jsem rád, že se to povedlo, a mrzí mě, že ne ve více městech. Ale kolegové měli radost a ocenili to.
Budou vás teď Motoristé víc ukazovat?
Mluvím teď s vámi, potom jdu k paní Jílkové do Máte slovo, takže vidět jsem. Ale vybírám si, posledně jsem nešel do ČT, která mě zvala na debatu o letenkách pana prezidenta. Nevím, proč bych se k tomu jako poslanec měl vyjadřovat a za každou cenu kritizovat. Hlavně bych chtěl, aby za mě mluvila práce. Za ten rok, co jsem ve Sněmovně, přiznávám, že až teď jsem předložil první komplexní pozměňovací návrhy, protože zkrátka nějaký čas zabere, než se to naučíte dělat legislativně správně.
Věřím, že se ukáže, že Filip svou jízdou nehodu nezavinil ze sta procent a že ani neporušil rychlostní předpisy.