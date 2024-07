Nová tvář Motoristů Gregor: opustil Svobodné, řečnil na akcích proti vládě

„Vláda slibovala změnu a spousta lidí jí uvěřili. Kdyby vláda říkala – v zimě si s námi nezatopíte, budeme vás cenzurovat, budeme vás nahánět za vaše názory a za to, co píšete na internet, tak by měli méně procent, než Strana zelených a to už je co říct,“ řekl Gregor na asi největší protivládní demonstraci Česko na 1. místě, která se konala 3. září 2022 na pražském Václavském náměstí. Sešlo se na ní tehdy odhadem 70 tisíc lidí, kteří zaplnili náměstí.

„Já nechci zemi, kde si budeme vybírat mezi komunisty, estébákem a probruselskou vládou,“ prohlásil také na demonstraci Gregor, který byl už v té době členem strany Svobodných. Vyzýval i k předčasným volbám.

„Pokud jsme jenom hrstka prý ruských kolaborantů, pokud jsme hrstka nevzdělaných, pokud jsme ta spodina, tak vládo, proč si to s námi nerozdáš ve volbách? Pokud to děláte tak dobře, jak říkáte, tak vás lidé zvolí ne se 108, ale s 200 poslanci, a nemusíte se nás bát, pokud je tahle vláda tak dobrá. A já si myslím, že vláda žije ze dne na den,“ prohlásil Gregor.

„Já jsem tam říkal, že by si Česká republika mohla vybírat i mezi jinými stranami. A i to je důvod, proč jsem v politické straně Motoristé sobě, která je nová, proč jsem byl u Svobodných,“ řekl ke svému vystupováním na protivládních demonstracích iDNES.cz Gregor.

Šéf Svobodných Libor Vondráček ale na Gregorův přestup k Motoristům nevzpomíná v dobrém. Na Facebooku ho v úterý dokonce označil za obrovské zklamání. „Znali jsme se osobně přes čtyři roky, většinu času, co jsem byl předseda. Byl stejný ročník jako moje snoubenka, zvali jsme ho na svatbu a řešili jsme spolu mnohokrát nejen záležitosti ‚pracovní‘, ale přátelsky jsme probírali i věci osobní,“ napsal.

Nejsme proruští dezoláti, řekl Gregor na Rajchlově demonstraci

Gregorova řečnického umu si po vystoupení na Václavském náměstí všimli i organizátoři dalších protivládních akcí, a tak byl loni v dubnu jedním z prvních řečníků na protestu Česko proti bídě, který svolávala strana PRO.

„Nemohl jsem si nevšimnout argumentů, které zaznívaly po naší poslední akci, kdy se konkrétní, trefné a hlavně pravdivé argumenty snažila vláda a provládní média smést jako proruské lži, jako propagandu a udělat z nás lháře,“ řekl Gregor. A stěžoval si na to, že je možná až přes milion občanů, kteří se bojí projevit v práci nebo na univerzitě, co si myslí.

„Ano, až uvidí naši demonstraci ministr vnitra Rakušan, bude opět říkat ty nehorázné hnoje. Bude se mluvit o proruských dezolátech, bude se mluvit o lhaní, bude se mluvit o extrémismu a o nenávisti,“ říkal Gregor na akci, při níž se část jejích účastníků pokusila vtrhnout do Národního muzea a strhnout ukrajinskou vlajku.

V té době už byl Gregor i zvoleným zastupitelem v městské části Ostrava-Vítkovice za uskupení Vítkovičáci, jímž je dosud, na rozdíl od členství u Svobodných.

U nich vydržel jen do letošních eurorovoleb, v nichž kandidoval jako dvojka kandidátky za šéfem strany Liborem Vondráčkem. Tehdy byl i šéfem moravskoslezských Svobodných.

„Matěj tam byl určitě s naším vědomím,“ říká Vondráček k vystoupení Gregora na protestech svolávaných Ladislavem Vrabelem a pak Jindřichem Rajchlem.

„My jsme se tehdy o tom bavili, že na těch demonstracích bude, že na ně dostal pozvánku, takže jsme o tom věděl. Ale určitě tam nemluvil za Svobodné, že bychom se domlouvali na obsahu projevu, že tam řekne něco, co si přejeme,“ řekl iDNES.cz předseda Svobodných Vondráček.

Toho, že Svobodným Gregor přetáhne lidi do strany Motoristé sobě, se Vondráček neobává. „Myslím si, že jich moc nebude. Jistě, měl nějaké blízké spolupracovníky a ti třeba odejdou s ním, to je asi logické,“ uvedl Vondráček.

V čele organizace Generace MOTOR

Krátce po úspěchu v eurovolbách Motoristé sobě rozhodli o vzniku stranické mládežnické organizace s názvem Generace MOTOR. Reagovali tím, jak sami uvádí, na velký zájem ze strany příznivců z řad mladé generace.

A zároveň po volbách do Evropského parlamentu, v nichž se Motoristům sobě v koalici s hnutím Přísaha podařilo dosáhnout zisku 10,26 %, oznámili, že tváří Generace MOTOR bude právě Matěj Gregor.

Předseda strany Petr Macinka řekl, že Gregora považuje za pronikavý politický talent. „Umí se prosadit nejen mezi lidmi ze své generace, ale i ve veřejném prostoru obecně. Je proto logické, že vedle funkce šéfa Motoristů v Moravskoslezském kraji získává prostor i k celorepublikové realizaci v rámci mládežnické organizace Generace MOTOR, kterou lze s trochou nadsázky označit za jakousi politickou ‚autoškolu života‘ pro aktivní mladé lidi,“ uvedl.

„Ještě měsíc po volbách jsem čekal ve Svobodných a byl jsem zvědavý, jak volby vyhodnotíme, jak se k tomu postavíme, jaké budou třeba plány do budoucna. Bohužel mi přišlo, že se nedokážu vůbec s kolegy ve Svobodných shodnout na tom, co se nepovedlo,“ odůvodnil pro iDNES.cz Gregor svůj odchod od Svobodných.

Jako chybu vidí, že Svobodní nešli do eurovoleb v koalici s Filipem Turkem. „Já jsem totiž vevnitř hodně lobboval za to, aby koalice vznikla. Přišlo mi to jako výborná příležitost, Filip Turek mi přišel jako skvělý lídr,“ zmínil Gregor.

A tak se po volbách sešel s předsedou Motoristů sobě Macinkou. „Nastínil mi nějaké plány, které má dál se stranou, a přijde mi, že program je se Svobodným podobný, až téměř byl v eurovolbách identický co se týká Green Dealu, migrace. Styl je prostě ten, který jsme ve Svobodných pět let prosazovat chtěli, ale nikdy se nám to nepovedlo,“ tvrdí Gregor.

Nějaké lidi ze své bývalé strany zkusí přetáhnout. „Určitě ty nejšikovnější, kteří udělali hodně. Oslovil jsem je, ještě než jsem přešel. Jestli se připojí, záleží na nich, ale doufám, že jo,“ věří posila Motoristů sobě.

Eurofrakci Patrioti pro Evropu, kam vstoupili dva europoslanci za koalici Přísaha+Motoristé spolu s hnutím ANO, Gregor chválí a slova z demonstrace na začátku září 2022, v nichž se otřel i o šéfa ANO Andreje Babiše, tak bere zpět.

„Já jsem rád, že se to povedlo. To byla právě jedna z věcí, kterou jsem na hnutí ANO vždycky hlasitě kritizoval – že dělali euroskeptickou kampaň a politiku, ale pak politiku dělali se stranami, které byly prounijní. Teď jsem naopak rád a hodně vítám u hnutí ANO, že nastala změna směrem k národnímu konzervatismu. A jsem hodně zvědavý, jak se to promění do jednotlivých politických kroků,“ uvedl nový šéf mládežníků strany Motoristé sobě i předseda organizace strany v Moravskoslezském kraji.

K možnosti, že bude kandidovat do Sněmovny, se vyjádřil opatrně. „Zatím to ještě zvažuju, prozatím se chci soustředit na vybudování krajské buňky, protože to je něco, s čím mám zkušenost. A jestli bude poptávka ze strany Motoristů, tak samozřejmě to zvážím, ale prozatím je to ještě hodně daleko,“ uzavřel Gregor.

Chce referendum. Zatím o euru

Zůstává i v čele spolku Odchod, který na svých stránkách doslova píše: „Jsme Odchod! Spolek, který sdružuje po celé České republice občany, kteří nejsou spokojeni s členstvím v EU. Bojujeme za vystoupení z Evropské unie.“

Na dotaz, zda bude Czexit prosazovat i do programu strany Motoristé sobě, ale odvětil: „Budu samozřejmě prosazovat program Motoristů, který se momentálně zpracovává a samozřejmě budu chtít, aby tam ta euroskeptická témata zaznívala. Spolek Odchod! není politická strana, ale think tank, který sdružoval euroskeptické osobnosti z řad ekonomů, z řad politiků bývalých i současných a snažil se témata spíše rozvádět. V té práci chci pokračovat. Já jsem pro referendum. Samozřejmě nejdříve o přijetí eura, protože vystupovat z Evropské unie v tuto chvíli není pro nás samozřejmě možné.“