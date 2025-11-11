V Dozimetru bude pokračovat výpověď klíčového svědka Augustína

Matyáš Müller
  7:07
Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín bude v úterý pokračovat ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. V pondělí dlouhé hodiny popisoval, kdo byl z jeho pohledu na špici celé údajné organizované zločinecké skupiny nebo na kolik peněz si za svou účast ve skupině přišel on sám.
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. (10. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
13 fotografií

„Uznávám to, že jsme pracovali jako organizovaná zločinecká skupina. Cílem bylo získat nelegálně finanční prostředky,“ připustil Augustín hned v úvodu své pondělní výpovědi. Popsal, že na špici skupiny byli podnikatelé Michal Redl, Pavel Kos a Pavel Dovhomilja s tím, že nejdůležitějším byl podle něj Dovhomilja. Obžaloba má přitom za hlavu skupiny dlouhodobě Redla. Zároveň Augustín před soudem sdělil, že jako člena skupiny nevnímal bývalého náměstka na pražském magistrátu Petra Hlubučka (dříve STAN).

Dostal jsem milion a pero za 25 tisíc. Svědek v Dozimetru popsal odměny

Hlavní důvod, proč Augustín v organizované skupině zůstal i poté, co bylo jasné, že se jedná o nelegální činnost, byla podle jeho slov vidina finančního prospěchu. Kromě peněz ale dostal i hodnotné dary. Od „Zakiho“ (přezdívka Zakaríi Nemraha) dostal prý pero a dva laptopy. „Pero stálo asi 25 tisíc korun,“ upřesnil před soudem Augustín. Právě Augustín měl z pozice ekonomického ředitele DPP vytvářet tlak na ostatní vysoce postavené lidi v dopravním podniku, aby od developerů chtěli úplatky za zakázky.

Dohody o vině a trestu a nová obvinění

V týdnu před zahájením výslechu svědectví Mateje Augustína padly v kauze Dozimetr další rozsudky. S tříletou podmínkou a pokutami od soudu odešli podnikatel Pavel Kos a Luděk Šteffel, který dříve působil na DPP. Kos musí zaplatit 12 milionů korun, Šteffel tři miliony. Už dříve vyvázli s pokutami Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah.

Kauza Dozimetr se rozrůstá. Padlo 17 nových obvinění

Také Matej Augustín byl původně mezi obžalovanými, na poslední chvíli ale začal spolupracovat s policií a nyní tak v kauze figuruje jako svědek. Hned den poté, co soud uznal dohody o vině a trestu pro Kosa a Šteffela ale přišla nová obvinění. Týkají se mimo jiných právě Augustína i Kosa.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Syrský prezident v Bílém domě: vpustili ho vedlejším vchodem a jednalo se bez kamer

Donald Trump přijal v Bílém domě prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru,...

Bez účasti médií se v Bílém domě sešel americký prezident Donald Trump s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou, vůbec prvním syrským vůdcem, který kdy Bílý dům navštívil. Po schůzce USA...

10. listopadu 2025  21:53,  aktualizováno  11. 11. 7:31

Na skládce u Litvínova hoří štěpka, platí třetí stupeň poplachu

Požár štěpky na skládce Celio (11. listopadu 2025)

Hasiči od noci zasahují u požáru štěpky na skládce odpadu Celio nedaleko Litvínova na Mostecku. Na místě je 20 jednotek. U požáru jsou záchranné útvary ze Zbirohu a Jihlavy a těžká technika...

11. listopadu 2025  7:13,  aktualizováno  7:23

V Dozimetru bude pokračovat výpověď klíčového svědka Augustína

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín bude v úterý pokračovat ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. V pondělí dlouhé hodiny popisoval, kdo byl...

11. listopadu 2025  7:07

Poslanci se rozdělí do výborů, neobsazeny jsou dvě pozice místopředsedů

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Poslanci se podruhé po volbách scházejí na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů a založí také stálé komise, které dohlížejí na činnost zpravodajských služeb. Jde o Generální inspekci bezpečnostních...

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  6:59

Hromadná nehoda na D35 u Olomouce. Bouraly kamiony, dodávka i osobní vůz

Nehoda na dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí.

Dálnici D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí v úterý brzo ráno zastavila nehoda dvou nákladních vozidel, dodávky a osobního automobilu. Část dálničního úseku byli nuceni policisté zcela uzavřít. Na místě...

11. listopadu 2025  6:35

Americký Senát odhlasoval konec shutdownu, teď jsou na řadě poslanci

Republikánský senátor Dan Sullivan před hlasováním o zákoně, který má ukončit...

Americký Senát schválil zákon ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost vlády, takzvaný shutdown. Zákon nyní zamíří do Sněmovny reprezentantů, kde se očekává hlasování ve středu. Po konečném...

11. listopadu 2025  6:26

ANALÝZA: Mýtus veřejnoprávní poctivosti padl. Nač je BBC, když neumí být nestranná

Premium
Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka...

Synchronizovaný pád dvou nejvyšších šéfů britské BBC je světovou zprávou, protože tahle značka celosvětově sloužila jako alibi, že veřejnoprávní znamená automaticky poctivý. Teď je císař nahý.

11. listopadu 2025

Žloutenka v Česku sílí, zájemce o očkování však lékaři musejí odmítat. Vakcíny došly

Premium
ilustrační snímek

Epidemie žloutenky A v Česku sílí. Jen za říjen eviduje Státní zdravotní ústav 591 případů infekce, což je nejvíc v letošním roce. Celkový počet potvrzených onemocnění od ledna už překročil dva a půl...

11. listopadu 2025

Drahé byty i úvěry. Mladí to mají s vlastním bydlením složité, cesta bývala jednodušší

Premium
ilustrační snímek

Drahé nemovitosti, s nimiž mzdy nezvládají držet krok, a k tomu hypotéky, které po přehnání inflační vlny zlevňují jen pomalu. To je situace, před níž v současné době stojí řada mladých lidí, kteří...

11. listopadu 2025

Způsob financování obcí se musí změnit. Ekonomové navrhují reformu

V Koberovech se ve dvou ulicích můžete setkat s dvěma typy domů. V obou...

Způsob, jakým se obcím přerozdělují peníze, není správný. Ukazuje to nová studie PAQ Research, již má redakce MF DNES k dispozici jako první. Reformu chtějí její tvůrci představit i nově vznikající...

11. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel dokumentarista a držitel kulturní ceny Rudolf Adler, bylo mu 84 let

Režiséři Rudolf Adler (vlevo) a Dušan Hanák hovoří s fotografem Jindřichem...

Ve věku 84 let zemřel v pondělí v Hradci Králové filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler. Ve své tvorbě se zaměřoval zejména na sociální a etnografickou tematiku. Natočil například...

10. listopadu 2025  21:39

Na železničním koridoru u Přerova srazil vlak člověka, nehoda zastavila provoz

Ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi Přerovem a nedalekými Prosenicemi srazil v pondělí odpoledne osobní vlak muže. Při nehodě se zranil, postarali se o něj zdravotníci. Kvůli incidentu byl v úseku zastaven...

10. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  20:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.