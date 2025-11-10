V Dozimetru bude vypovídat bývalý obchodní ředitel DPP

Podle dřívějších zpráv Augustín policii detailně popsal, jak proudily peníze k hnutí STAN a TOP 09. V policejním spisu je také pasáž, kde Augustín vysvětluje, proč byl hlavou údajné organizované skupiny zrovna Michal Redl. „Protože byl akcionářem STANu, stejně tak jako Pavel Kos. Oni komunikovali s vedoucími lidmi ve straně, zajišťovali peníze na kampaně. Ty strany potřebují peníze na tuto svou činnost, protože ty strany nevystačí s penězi, které mají od běžných dárců. Michal Redl nebo jeho otec byl vlastně u zrodu té strany,“ měl vypovědět Augustín.
|
Svědek o úplatcích v Dozimetru: TOP 09 a STAN šly napůl, Redl bral podíl od STAN
Zmiňovaný Pavel Kos už v kauze vypovídal a díky svému svědectví nakonec odešel od soudu pouze s tříletou podmínkou a pokutou 12 milionů korun. Hned den poté, co se tak stalo ale padlo dalších 13 obvinění v celé kauze. Figuruje mezi nimi právě i Kos a Augustín.
Kos navíc není jediný, kdo si díky svědectví vymohl značné snížení trestu. Na konci dubna uzavřeli dohodu o vině a trestu Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Byť oběma původně hrozily vysoké tresty vězení, oba dostali pokutu.