Tučný čtvrtek je ve znamení hojnosti. Restaurace dávají přídavky zdarma

Masopust sice nemá podle katolické církve nic společného s liturgií, přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Tučný čtvrtek je tak jeho vyvrcholením. V dalším týdnu nastane Popeleční středa, se kterou přijde půst.

Kdysi panovalo přesvědčení, že v tento den, kterému se občas říká i „tučňák“, má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Také v neděli býval oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána.

Letos se na podpoře tradičních oslav domluvily tři velké gastronomické skupiny Together, Ambiente a La Collezione s dalšími podniky, například Momoichi, Mr. HotDog nebo pivovar Ossegg. Kompletní seznam restaurací je na zde.

V Lokálech Hamburk, Nad Stromovkou a v brněnském Lokálu U Caipla se hostům nabízí kromě masopustních pochoutek dvojité panáky, restaurace Sia připravuje bezednou polévku, v Bruxxu si mohou hosté přidávat mušle se špekem, dokud nebudou najezení. Brasileira, Café Savoy nebo Kuchyň na Pražském hradě pak mají speciality z vepřového masa.

„V Kodani jsou podobné spolupráce běžné, a tak jsme si chtěli vyzkoušet, jestli by to fungovalo i u nás,“ uvedla Tereza Jarčičová z Ambiente.



Zapojily se také podniky La Bottega, například Bistroteka, Tusarova nebo Linka, kde si hosté mohou dát navíc zdarma „nášup“ polévky a těstovin.

Tučný čtvrtek se hojně slaví také v Polsku, Poláci se vydávají do cukráren a pekáren pro koblihy. Říká se totiž, že kdo v poslední čtvrtek masopustu nesní alespoň jednu, tomu se nepovede dobře. Tučný čtvrtek je předzvěstí toho, že se blíží Popeleční středa a s ní pro křesťany i předvelikonoční půst.