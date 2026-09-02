Ačkoliv vojskové zkoušky nového maskovacího potisku MAD21 (Maskovací design 2021) začaly zkraje srpna, řadoví vojáci si na nový vzor ještě počkají. Plné přestrojení jednotek je naplánováno až na rok 2029.
Vedení armády zvažovalo i přechod na rozšířený vzor MultiCam. Nakonec ale zvítězila snaha udržet si vlastní národní identitu a vyhnout se platbám za licence. MAD21 vychází z návrhu akademického malíře Tomáše Chorého z Univerzity Palackého v Olomouci a přímo navazuje na dosavadní tradici.
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Základní tvary skvrn sice zůstávají povědomé, dramaticky se však proměnila barevná paleta. Z potisku definitivně zmizela výrazná černá barva, kterou nahradila tmavě hnědá. Nová kamufláž má být plně univerzální a v budoucnu nahradí jak klasické lesní maskáče, tak světlejší pouštní variantu.
Spolu se základním vzorem armáda zkouší také sněžnou zimní variantu. Na nový design navíc navazují i dříve zavedené výstrojní součástky, jako jsou rukavice nebo čepice, které v budoucnu vytvoří ucelený komplet.
Metodiku přiblížil náčelník oddělení výstrojní služby, podplukovník Martin Čech z Agentury logistiky. „Cílem bylo vytvořit moderní víceúčelovou kamufláž účinnou nejen v lesním prostředí, ale také v otevřené krajině, suchých oblastech či městské zástavbě, tedy v prostředích, která charakterizují současné konflikty a reflektují středoevropské podmínky,“ uvedl.
Aby se zabránilo nekvalitním kopiím na civilním trhu a neoprávněnému zneužití, ministerstvo obrany si vzor zaregistrovalo jako evropský průmyslový vzor.
„Součástí modernizace je také nový střih polního stejnokroje, který vojákům nabídne praktičtější rozmístění kapes, vyšší komfort, funkčnost a prodyšnost, díky použitému elastanu,“ doplnil Čech. Modernizovaný stejnokroj se k vojákům dostane už letos. První várky však ještě ponesou současný zelený potisk 95.
Prioritou bylo dostat k vojákům o něco dříve nový střih v potisku 95, aby se zlepšil komfort nošení. Nový vzor MAD21 totiž prochází náročnými schvalovacími řízeními.