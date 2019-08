Z chátrajícího statku památník. Dům Mašínových připomene hrdiny odboje

Jak název spolku napovídá, ze zdevastovaného statku vznikne památník. V jedné z budov má být malé muzeum, nebudou chybět výstavní prostory, byt pro správce.

„Samotný rodný dům by připomínalo jakési torzo z obvodových zdí a jedna moruše uvnitř,“ uvedla Zdena Mašínová v Deníku N. Hotovo by mohlo být už příští rok. Práce na obnově symbolicky začnou v pondělí, 26. srpna, v den 123. výročí narození generála Josefa Mašína. Autorem projektu je architekt Tomáš Hradečný se studenty ČVUT. Náklady odhadují organizátoři na 10 až 15 milionů korun.

Měla by je pokrýt sbírka, kterou vyhlásil spolek. Ten vznikl z iniciativy skupiny lidí kolem historiků Jiřího Padevěta a Petra Blažka nebo právě architekta Hradečného.

Statek, který se Mašínové vrátil po komplikovaném soudním sporu před dvěma lety, není v dobrém stavu. „Poslední oprava na tom baráku byla v roce 1934,“ řekla Mašínová. Od té doby prý nechala udělat jen pár dílčích úprav. V posledních dvou letech pomáhali s úklidem na statku dobrovolníci, například ze skautských oddílů.

Přestože nemohla Zdena Mašínová do rozhodnutí soudu s majetkem nakládat, nechala v roce 2012 alespoň opravit bránu statku a sousední kapličku.

Statek zabrali až komunisté

Rod Mašínů na statku v Lošanech žil po staletí. První zmínky mají pocházet už z přelomu 17. a 18. století. Ale až Josef Mašín starší se po první světové válce rozhodl, že před hospodařením dá přednost vojenské kariéře. Narukoval do rakouské armády, ale rychle dezertoval.V řadách československých legií bojoval v bitvách u Zborova, u Bachmače a na Transsibiřské magistrále.

Jeho kariéra pokračovala i po Velké válce až do doby, kdy se jako jeden z mála československých důstojníků postavil na odpor německým okupantům a zamýšlel vyhodit do povětří sklad zbraní v ruzyňských kasárnách.

Pak se zapojil do odboje. V roce 1940 nechal prozíravě statek přepsat na své tři nezletilé děti. To zabránilo jeho konfiskaci v případě jeho zatčení. Za heydrichiády byl popraven. Posmrtně byl oceněn řadou vyznamenání a povýšen do hodnosti generála.

K zabrání statku tak došlo až za další – komunistické – totality. Do boje proti ní totiž vstoupila další generace Mašínů, Josef a Ctirad, synové generála Mašína. Už jako kluci se zapojili do protinacistického odboje a se zkušenostmi z něj se rozhodli bojovat proti nastupující vládě komunistů.

Hrdinové, nebo vrazi?

Názor na jejich činy rozděluje společnost. Část je považuje za hrdiny třetího odboje, část za vrahy, kteří v rámci své činnosti zabili pokladníka, když sháněli peníze na svůj útěk z Československa na Západ. Při útěku bylo zabito i několik příslušníků SNB a východoněmecké Volkspolizei.

Poté co se bratrům Mašínovým a jejich kamarádovi Milanu Paumerovi podařilo v roce 1953 probít do Západního Berlína, pomstil se režim na jejich příbuzných.

Vedle dvou chycených členů skupiny byl popraven i jejich strýc Ctibor Novák a jejich matka, Zdena Mašínová starší, zemřela ve vězení.

Odsouzeni byli v nepřítomnosti i bratři Mašínové a jejich majetek byl zkonfiskován. Po roce 1953 statek získalo místní Jednotné zemědělské družstvo. Za období socialistického hospodaření byl statek bez jakékoliv údržby pouze využíván jako ubytovna pro brigádníky a dílny, takže nastala jeho naprostá devastace.

Po listopadu 1989 získala dvě osminy statku Zdena Mašínová mladší, zbytek zůstal státu, protože bratři Ctirad a Josef Mašínové se do Česka nevrátili ze Spojených států a neměli české občanství a odmítli si o něj ze zásady požádat.

Zdena Mašínová se o rodinný majetek začala soudit v roce 2012. Po komplikovaném soudním sporu, ve kterém se Mašínové zastal i Ústavní soud, byl statek rodině před dvěma lety vrácen celý.