Josefa Mašína pohřbí v Kalifornii. V Česku chystají vzpomínkovou akci

„Kde leží můj bratr, vím, kde leží můj otec, nevím, kde leží můj přítel Václav Janata a Zbyněk Švéda, též nevím, stejně tak nevím, kde leží má matka a její bratr, strýc Borek Novák,“ popisuje Josef Mašín ve filmu Jana Nováka Útěk do Berlína.
Možná to byl jeden z důvodů, proč se Josef Mašín rozhodl být pohřben kousek od svého bratra Ctirada, na kalifornském vojenském hřbitově v Riverside – namísto rodinné hrobky v Lošanech, jež nese jména rodinných příslušníků, kteří vinou obou totalitních režimů odpočívají na neznámých místech.
Na vojenském hřbitově v kalifornském Riverside je pohřbeno přes tři sta tisíc padlých amerických vojáků a veteránů.
Samotný pohřeb se uskuteční na přání zesnulého jen v kruhu rodinném, za účasti jeho dcer a nejbližších.
V Lošanech, kde se Mašín narodil, se místo pohřbu uskuteční jen vzpomínka – oslava života Josefa Mašína, jak ji pojmenovali organizátoři. „Uskuteční se v neděli 22. listopadu 2026 od 14 hodin v Památníku tří odbojů v Lošanech,“ uvedl historik Petr Blažek, ředitel Muzea paměti XX. století. Setkání pořádá Mašínův statek – Památník tří odbojů ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem paměti XX. století, Spolkem pro zachování odkazu českého odboje a Nadačním fondem Milana Paumera.
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Za hrdinství byl vyznamenán už jako dítě, v USA velmi zbohatl, říká historik o Mašínovi
Zúčastní se ho a na akci promluví místopředseda senátu Jiří Oberfalzer, spisovatel Jan Novák, režisér Martin Vandas a další. Akce je otevřená pro veřejnost.
Hrdina druhého a třetího odboje Josef Mašín mladší zemřel ve věku 94 let minulý týden v americké Santa Barbaře. Byl to syn hrdiny protinacistického odboje Josefa Mašína staršího a zároveň poslední žijící člen odbojové skupiny, která se v padesátých letech minulého století vzepřela komunistickému režimu v Československu a prostřílela se na Západ. S jeho odchodem definitivně skončil příběh tří mužů, jejichž odbojová činnost v Československu a dramatický útěk přes východní Německo dodnes rozděluje českou společnost na nesmiřitelné tábory.
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Hrobka hrdinů je prázdná. Příběhy skutečných míst pohřbení rodiny Mašínů
Mašín skonal jen několik měsíců po své sestře Zdeně. Jeho bratr Ctirad zemřel již před 15 lety. Třetí z odbojové skupiny, Milan Paumer, kterému se také podařilo uprchnout na Západ, je po smrti od roku 2010.
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Poslední z bratří Mašínů odešel. Jak dobře znáte jejich kontroverzní příběh?
„Činnost skupiny bratří Mašínů ve třetím odboji je potřeba neustále připomínat, protože řada lidí ji má velmi zkreslenou. Často si neuvědomují, v jak brutálních podmínkách tehdy ti mladíci fungovali a co vlastně dokázali,“ připomněl v rozhovoru pro iDNES.cz a Mašínův přítel Petr Blažek.
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2. listopadu 2026