Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Josefa Mašína pohřbí v Kalifornii. V Česku chystají vzpomínkovou akci

Autor: ,
  16:58
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Josef Mašín u hrobu svého bratra Ctirada na vojenském hřbitově v Riverside.

Josef Mašín u hrobu svého bratra Ctirada na vojenském hřbitově v Riverside. | foto: Jiří Macht2

Josef Mašín u hrobu svého bratra Ctirada na vojenském hřbitově v Riverside.
Josef Mašín u hrobu svého bratra Ctirada na vojenském hřbitově v Riverside.
Josef Mašín u hrobu svého bratra Ctirada na vojenském hřbitově v Riverside.
Josef Mašín u hrobu svého bratra Ctirada na vojenském hřbitově v Riverside.
60 fotografií
Zesnulý protikomunistický odbojář Josef Mašín bude pohřben na vojenském hřbitově v Riverside v Kalifornii, stejně jako jeho bratr Ctirad. V Česku si zesnulého hrdinu připomenou v Památníku tří odbojů, v Mašínově statku ve středočeských Lošanech.

„Kde leží můj bratr, vím, kde leží můj otec, nevím, kde leží můj přítel Václav Janata a Zbyněk Švéda, též nevím, stejně tak nevím, kde leží má matka a její bratr, strýc Borek Novák,“ popisuje Josef Mašín ve filmu Jana Nováka Útěk do Berlína.

Možná to byl jeden z důvodů, proč se Josef Mašín rozhodl být pohřben kousek od svého bratra Ctirada, na kalifornském vojenském hřbitově v Riverside – namísto rodinné hrobky v Lošanech, jež nese jména rodinných příslušníků, kteří vinou obou totalitních režimů odpočívají na neznámých místech.

Na vojenském hřbitově v kalifornském Riverside je pohřbeno přes tři sta tisíc padlých amerických vojáků a veteránů.

Samotný pohřeb se uskuteční na přání zesnulého jen v kruhu rodinném, za účasti jeho dcer a nejbližších.

V Lošanech, kde se Mašín narodil, se místo pohřbu uskuteční jen vzpomínka – oslava života Josefa Mašína, jak ji pojmenovali organizátoři. „Uskuteční se v neděli 22. listopadu 2026 od 14 hodin v Památníku tří odbojů v Lošanech,“ uvedl historik Petr Blažek, ředitel Muzea paměti XX. století. Setkání pořádá Mašínův statek – Památník tří odbojů ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem paměti XX. století, Spolkem pro zachování odkazu českého odboje a Nadačním fondem Milana Paumera.

Za hrdinství byl vyznamenán už jako dítě, v USA velmi zbohatl, říká historik o Mašínovi

Zúčastní se ho a na akci promluví místopředseda senátu Jiří Oberfalzer, spisovatel Jan Novák, režisér Martin Vandas a další. Akce je otevřená pro veřejnost.

Hrdina druhého a třetího odboje Josef Mašín mladší zemřel ve věku 94 let minulý týden v americké Santa Barbaře. Byl to syn hrdiny protinacistického odboje Josefa Mašína staršího a zároveň poslední žijící člen odbojové skupiny, která se v padesátých letech minulého století vzepřela komunistickému režimu v Československu a prostřílela se na Západ. S jeho odchodem definitivně skončil příběh tří mužů, jejichž odbojová činnost v Československu a dramatický útěk přes východní Německo dodnes rozděluje českou společnost na nesmiřitelné tábory.

Hrobka hrdinů je prázdná. Příběhy skutečných míst pohřbení rodiny Mašínů

Mašín skonal jen několik měsíců po své sestře Zdeně. Jeho bratr Ctirad zemřel již před 15 lety. Třetí z odbojové skupiny, Milan Paumer, kterému se také podařilo uprchnout na Západ, je po smrti od roku 2010.

Poslední z bratří Mašínů odešel. Jak dobře znáte jejich kontroverzní příběh?

„Činnost skupiny bratří Mašínů ve třetím odboji je potřeba neustále připomínat, protože řada lidí ji má velmi zkreslenou. Často si neuvědomují, v jak brutálních podmínkách tehdy ti mladíci fungovali a co vlastně dokázali,“ připomněl v rozhovoru pro iDNES.cz a Mašínův přítel Petr Blažek.

2. listopadu 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Odvolejte Klempíře, nebo podejte demisi, žádají studenti na demonstraci

Přímý přenos
Setkání studentů na podporu veřejnoprávních médií, pořádá iniciativa Vstávej...

Vysokoškolští studenti dnes opět protestují proti změně financování veřejnoprávních médií. Akce se konají v Praze i dalších městech, v metropoli vyvrcholí v symbolických 16:36 hodin demonstrací na...

10. listopadu 2026  10:41,  aktualizováno  17:48

Kupka nevyužil svůj potenciál, diví se politolog. Straně radí, kde hledat nástupce

Karel Haas, Martin Kupka a Eva Decroix na tiskové konferenci ODS ve Sněmovně....

V ODS roste nespokojenost zejména kvůli klesajícím voličským preferencím. V pátek zasedne předsednictvo strany, které bude jednat o možných reformách. Někteří regionální politici dokonce žádají změnu...

10. listopadu 2026  17:43

Za prezidentem i na velryby. Benda, Hřib či Jurečka budou 17. listopadu na Tchaj-wanu

Marek Benda, Zdeněk Hřib a Marian Jurečka

Devítka opozičních poslanců vyrazí na přelomu týdne na návštěvu Tchaj-wanu. Delegaci povede šéf poslanců ODS a předseda Skupiny přátel Tchaj-wanu Marek Benda. Zúčastnit by se jí měl také šéf Pirátů...

10. listopadu 2026  17:36

Lesy ČR vypsaly tendr na nové sídlo za téměř dvě miliardy, stavba má začít zjara

Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vypsal soutěž na generálního dodavatele stavby nového sídla v Hradci Králové. Předpokládaná hodnota díla je 1,8 miliardy korun bez DPH. Lhůta pro podání...

10. listopadu 2026  17:30

Pavel přijme na Hradě Babiše. Budou řešit bezpečnost i připravenost na krize

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se ve středu ráno setkají na Pražském hradě. V 8:00 se uskuteční jejich pravidelné a plánované jednání, uvedla Kancelář prezidenta republiky. Mimo diskuzi...

10. listopadu 2026  15:48,  aktualizováno  17:19

Josefa Mašína pohřbí v Kalifornii. V Česku chystají vzpomínkovou akci

Josef Mašín u hrobu svého bratra Ctirada na vojenském hřbitově v Riverside.

Zesnulý protikomunistický odbojář Josef Mašín bude pohřben na vojenském hřbitově v Riverside v Kalifornii, stejně jako jeho bratr Ctirad. V Česku si zesnulého hrdinu připomenou v Památníku tří...

10. listopadu 2026  16:58

Manipulace je všude kolem, hlásá český film, který zlákal plno zahraničních hvězd

Britský herec James Faulkner s českým režisérem Davidem Baldou (9. listopadu...

Český režisér David Balda uvedl do světových kin svůj thriller Manipulation. Dramatický snímek po premiérách ve Velké Británii, Itálii a Německu míří nyní před tuzemské publikum. Film s mnoha...

10. listopadu 2026  16:56

Fotbalová korupce znovu před soudem. Berbr nechyběl, Rogoz přišel o holích

Někdejší místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr přichází do soudní síně...

Krajský soud v Plzni dnes začal řešit 16 odvolání v případu fotbalové korupce v druhé a třetí lize a také zpronevěru peněz z plzeňského fotbalového svazu. Hlavní postavou kauzy je někdejší...

10. listopadu 2026  7:40,  aktualizováno  16:54

Druhy aviváže: Jak vybrat tu pravou podle prádla

Komerční sdělení
Druhy aviváže: Jak vybrat tu pravou podle prádla

Aviváž není jen o vůni. Jiný typ se hodí na ložní prádlo, jiný na běžné oblečení, ručníky nebo jemné kousky pro citlivou pokožku. Stačí znát pár pravidel a prádlo bude hebké, svěží a příjemné na...

10. listopadu 2026  16:52

Havlíček přivezl na Ukrajinu nejpočetnější českou delegaci. Nechybějí známé firmy

První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO)...

Od našich zpravodajů na Ukrajině – První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) dorazil na Ukrajinu. „Mám s členy ukrajinské vlády velmi dobré vztahy. Jedna z...

10. listopadu 2026  16:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ve Francii sílí autoritářské praktiky, varuje Amnesty International

Tvrdé střety. Původně klidné demonstrace se časem změnily v násilnou řež, na...

Lidskoprávní organizace Amnesty International v úterý varovala před ohrožením právního státu ve Francii a sílícími projevy autoritářských praktik v zemi. Prohlášení přichází v době celostátních...

10. listopadu 2026  16:39

Svátky a prodloužené víkendy 2027: kdy si vzít dovolenou a získat více volna

Svátky a prodloužené víkendy v roce 2027 nabízejí několik příležitostí k delšímu volnu.

Dva čtyřdenní víkendy bez čerpání dovolené, několik možností na delší odpočinek, ale také dva květnové svátky v sobotu. Tak bude vypadat kalendář roku 2027. Kdy stačí jeden den dovolené na čtyři dny...

10. listopadu 2026  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.