Podle zákona může škola odebrat titul do tří let, kdy student úspěšně složil závěrečnou zkoušku. Deset případů, kdy mohou absolventi přijít o diplom a titul, posoudí komise. Rektor pak musí do 150 dnů rozhodnout, jestli tituly odebere, nebo ne.

Připravujeme podrobnosti.